В Дальнереченске продолжается работа по ликвидации последствий тайфуна

Спасатели также вывозят групногабаритный мусор из пострадавших от наводнения районов. Фото: принтскрин видео.

В Дальнереченском городском округе проходит работа по санитарной обработке придомовых и дворовых территорий после наводнений. 13 и 14 сентября будет обрабатываться микрорайон Каменушка. После этого специалисты приступят к обработке дворов и в других районах города. Отметим, что дезинфекция не представляет угрозы для здоровья людей и животных, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Спасатели также вывозят групногабаритный мусор из пострадавших от наводнения районов. 14 сентября сотрудники МЧС будут работать в районе Первомайки. Отметим также, что ежедневно в администрации города готовы принять заявления на компенсацию потери урожая.

Напомним, в Приморье ущерб сельскому хозяйству от паводков достиг 900 миллионов рублей. В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что размер компенсации для жителей, чей урожай пострадал из-за наводнений, составляет пять тысяч рублей. Единовременная выплата предоставляется однократно на один участок земли. Решение о предоставлении денег администрация города принимает в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления. Прием документов начался с 12 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пострадавшее от паводков Приморье завезут овощи из других регионов Дальнего Востока

Ущерб от испорченного урожая – около 900 миллионов рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.