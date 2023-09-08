В Приморье ущерб сельскому хозяйству от паводков достиг 900 миллионов рублей

От сельхозпроизводителей поступило 265 заявлений. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Предварительный ущерб, который природа нанесла приморским сельхозпроизводителям, оленеводам и марикультурщикам, составил около 900 миллионов рублей. Эти данные направят в Минсельхоз РФ для компенсации, рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам министра, от сельхозпроизводителей поступило 265 заявлений, из них отработано 245. Погибло 36 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что размер компенсации для жителей, чей урожай пострадал из-за паводков, составляет 5 тысяч рублей.

Получить единовременную выплату владивостокцы могут если утрачен урожай в садах, огородах, на дачах, на участках, предоставленных и (или) приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, и на придомовых территориях многоквартирного дома.

Чтобы воспользоваться компенсацией, необходимо обратиться в управление делопроизводства мэрии на Океанском проспекте, 15/3, до 30 сентября этого года.

С перечнем документов, который нужно предоставить для получения меры поддержки, можно ознакомиться по ссылке.

Единовременная выплата предоставляет однократно на один участок земли. Решение о предоставлении денег администрация города принимает в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления. Прием документов начнется с 12 сентября.

Напомним, что в Приморье из-за дождей пострадали 44 тысячи жителей, а сумма ущерба, который нанесла стихия, достигла 10 миллиардов рублей.

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