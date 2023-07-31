Во Владивостоке среди отдыхающих плавали две белухи

Два кита то и дело показывали свои белоснежные хвосты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке на пляже на Сипягина люди заметили белух, которые проплывали совсем рядом с отдыхающими. Два кита то и дело показывали свои белоснежные хвосты, пока ими любовалась толпа зевак, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Люди отдыхали на пляже, как вдруг заметили что-то белое в воде. Позже они поняли, что это были киты. Местные жители совсем не боялись этих морских созданий. «Они совсем ручные», – комментирует одна из жительниц Владивостока. Дети же радостно кричали и призывали остальных посмотреть на белух.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что лучше к мормлекам не подплывать, неизвестно, как поведет себя дикое животное. Также людям стоит меньше кормить этих диких животных, ведь это мешает им адаптироваться к жизни в дикой природе.

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