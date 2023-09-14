Во Владивостоке загорелась новостройка

Кадры с места ЧП. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке утром 14 сентября загорелся строящийся четырехэтажный многоквартирный дом на улице Главная. Местные жители стали очевидцами огромного столба черного едкого дыма, который поднялся в небо. Пожарные прибыли на место ЧП спустя 8 минут после вызова, когда они добрались до места, частично горела крыша и внешняя обшивка здания. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.

«В результате пожара здание повреждено огнем на площади около 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке из-за пожара в жилом здании эвакуировались 13 человек. Одна из женщин не смогла выбраться из дома самостоятельно, пожарные спасли ее через окно. Огонь уничтожил около 15 квадратных метров квартиры, никто не погиб. Тушили пламя 21 человек с помощью четырех пожарных машин.

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