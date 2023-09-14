За отвагу в участии в спецоперации наградили сотрудника минтранса в Приморье

В минтрансе Александр работает с 2021 года. Фото: предоставлено пресс-службой минтранса Приморья.

В Приморье работника филиала охраны минтранса наградили медалью «За отвагу». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Награда досталась Александру Колкову за выполнение задач специальной военной операции.

Александр вырос в приморской столице. В 2010 году он отучился на лингвиста и переводчика в Военно-учебном центре Сухопутных войск, в 2020 окончил военную службу и получил звание – капитан.

Начальником отдела организации охраны в минтрансе он работает с 2021 года. В 2022 когда началась частичная мобилизация, Александр отправился на передовую, выполнять задачи спецоперации и защищать Родину.

Напомним, что в конце августа знак особого отличия «Герой Приморья» получили два бойца: лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов.

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