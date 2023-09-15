Губернатор уволил зампреда правительства Приморья по строительству из-за ЖСК «Остров»

Михаил Петров. Фото: правительство Приморья

Освобожден от должности заместитель председателя правительства региона Михаил Петров. Вероятная причина в том, что он не справился с решением проблемы пайщиков ЖСК «Остров» в обозначенные сроки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. Ключи от квартир в жилищном кооперативе на острове Русский должны были передать владельцам уже в октябре 2022 года – но эта работа не выполнена.

«Михаил Петров не справился с поставленной задачей – вовремя вручить ключи от уже готовых коттеджей, не находился в нужный момент на площадке, докладывал мне неверную информацию, поэтому он отстранен от занимаемой должности. Я в ближайшее время проведу встречу с пайщиками, прокуратура окажет нам юридическую поддержку в этом вопросе. Считаю, что граждане должны получить ключи от долгожданного жилья», – обозначил Олег Кожемяко.

Зампред занимал должность с 2019 года. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, развития территорий. Многострадальный ЖСК взялись достраивать Фонд поддержки обманутых дольщиков и ООО «Интеллект-Инжиниринг». Финансовую помощь оказывал ДОМ.РФ.

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