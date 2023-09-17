Лидер КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке в рамках своего визита в Россию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточняют РИА Новости, лидера КНДР встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Известно, что северокорейского лидера повели к стенду Минвостокразвития, оборудованного для ВЭФ-2023. Ким Чен Ыну продемонстрировали приоритеты Русского острова, ДВФУ, проект мегасайнс-установки и многое другое.

Накануне, 16 сентября, стали известны многие детали из поездки генсека. Он посетил Мариинский театр, аэродром Кневичи, фрегат «Маршал Шапошников».

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