В Приморье тигр проскочил через дорогу перед автомобилем

Тигр. Фото: принтскрин видео.

В Хасанском районе Приморья видеорегистратор поймал тигра, который перебегал через дорогу. Благо люди ехали на небольшой скорости. Специалисты не раз объясняли, что у дорог близ охраняемой территории часто можно встретить краснокнижных кошек, которые снуют туда-сюда. Имеют право, лес – их дом.

Это совершенно нормальное поведение для диких зверей. В наше время такие случаи на слуху, потому что у людей появилось больше инструментов для записи подобных ситуаций. У каждого в телефоне есть камера или, как в этом случае, видеорегистратор в машине.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как хищную полосатую кошку заметили недалеко от дороги в Тернейском районе. Люди вели съемку, не выходя из автомобиля и не проявляли по отношению к хищнику агрессии. За что удостоились похвалы от сотрудников Центра «Амурский тигр», опубликовавших видео на странице Центра в соцсетях.

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