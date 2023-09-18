Во Владивостоке белка взобралась по стене многоэтажки на самую крышу

Белка. Фото: vtoryakvdk

Во Владивостоке на улице Кирова по стенам многоэтажки до самой крыши забралась белка. Непонятно, почему животное выбрало себе такой маршрут и как ей вообще удалось так юрко пробежать по плитам дома, но пушистый хвост сначала исследовал все здание сверху, а потом зверушка спустилась тем же путем вниз.

Примечательно, что белка преодолела дистанцию практически в девять этажей. Ее восхождение на дом снял кто-то из местных жителей, проживающих в соседнем здании.

Кстати, в приморской столице забавные случаи с этими животными не редкость. Так, например, на Бородинской улице хвостатая пришла на порог дома и выпрашивала у людей вкусности. Судя по ее настойчивости, приходит она не первый раз и совершенно уверена, что ей не откажут. Белочку угостили грецкими орехами, она охотно принимала угощение, а после убегала в сторону деревьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке белка покусала маленького мальчика – чем это опасно?

«Комсомолка» рассказывает, куда обращаться, если вас укусил зверек (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.