На ВЭФ презентовали пикап, который будут выпускать во Владивостоке

Пикап ST6. Фото: Мария КАЮРОВА

На «Улице Дальнего Востока» во время Восточного экономического форума представили полноприводный пикап. Уже совсем скоро его запустит в производство отечественный завод «Соллерс», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

У модели будут бензиновый и дизельный двигатели объемом 2 литра. По словам производителя, благодаря жесткой каркасной конструкции транспортное средство сможет обеспечить пассажирам высокий уровень защиты. Начало продаж Sollers ST6 намечено на октябрь. Пикап будет реализовываться в двух вариантах: бензиновом – по цене 2,4 миллиона рублей, дизельном – от 2,5 миллиона.

Пилотная партия подобных пикапов уже готовится увидеть мир на владивостокском заводе. Новый проект придет на смену моделям Mazda CX-5 и CX-9, которые не выпускают с 2022 года.

Напомним, в текущем году прошел восьмой Восточный экономический форум. В ходе ВЭФ заключили 373 соглашения почти на 4 триллиона рублей. Глава Минпромторга РФ и директор ПАО «Соллерс» участвовали в одной из сессий, на которой озвучили свои прогнозы относительно отечественного автопрома.

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