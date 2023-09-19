Жители Владивостока помогли задержать уличного грабителя

Одного из дебоширов задержали. Фото: urist_pomosh

Во Владивостоке вечером 18 сентября двое неизвестных набросились на парня, одному из них удалось выхватить у своей жертвы кошелек и ключи. Кто знает, чем могла закончиться эта история, если бы мимо проходящие мужчины не ринулись на помощь. Одному из хулиганов удалось убежать с добычей, а второго повалили на землю и держали до приезда полиции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Все случилось у магазина «Семья» на улице Башидзе, 14. Парень просто стоял у магазина, как вдруг эти двое попытались его ограбить. Одного из них все-таки поймали, на место происшествия приехала скорая помощь, полиция и Росгвардия», – рассказали очевидцы.

Вероятнее всего, полиция уже занимается поисками второго правонарушителя. За подробностями редакция обратилась в пресс-службу МВД России по Приморскому краю и ждет комментарий.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как девушка из Владивостока пострадала от рук услужливого парня – молодой человек сначала помог, а потом ограбил жительницу города. В итоге преступление раскрыла служебная собака Арэс.

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