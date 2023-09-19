В Приморье школьница осквернила памятник героям Гражданской войны посланием

Снимок до/после. Фото: администрация Спасска-Дальнего.

В Спасске-Дальнем недавно отреставрировали обелиск «Героям гражданской войны и бойцам Народно-революционной армии», но 19 сентября люди заметили, как кто-то «постарался» над памятником. Губной помадой на табличке, где был указан QR-код объекта, кто-то написал «Простите, мне было скучно» и нарисовал сердце. Местные предполагают, что это была девочка, но найти ее так и не удалось, на территории нет камер, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Неподалеку от обелиска находятся воинские захоронения, где упокоен прах нескольких десятков людей. На постамент обелиска была установлена информационная табличка с указанием, что данный объект охраняется государством. А с помощью QR-кода можно было узнать непростую историю этого памятного места.

С детьми в школах города проводят беседы о вандализме. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как малолетние вандалы разрушили десятки памятников на кладбище в одном из сел Приморского края. Подростки не чурались громить надгробия ветеранов Великой Отечественной войны.

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