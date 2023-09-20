Не заметил грузовик: во Владивостоке на Золотом мосту произошло ЧП

Кадры аварии появились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла в столице Приморья на Золотом мосту. О случившемся рассказали в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации службы аварийных комиссаров, Nissan Diesel остановился на мосту, чтобы вернуть на место выпавший груз. В этот же момент в автомобиль на полном ходу врезалась машина Toyota Hilux. Как объяснил водитель пикапа, он не заметил, что перед ним затормозили.

В аварии пострадал еще один автомобиль – Toyota IQ, в него попала одна из стяжек грузовика.

О пострадавших пока ничего неизвестно.

Грузом, который перевозил автомобиль, оказался пенопласт. Как рассказали очевидцы, он разлетелся по Золотому мосту, а часть ветром сдуло в море.

Напомним, что в минувший понедельник, 18 сентября, на федеральную трассу в районе остановки «Весенняя» рухнул виадук. Надземный переход снес самосвал. Сотрудники дорожных служб и МЧС убрали с дороги конструкции, поэтому движение на 14-м километре дороги Владивосток – Хабаровск восстановлено.

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