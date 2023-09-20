Мизулина получила поток жалоб из-за опасений за приморских детей

Олег Кожемяко выразил надежду, что детям будут интересны поездки в пионерские лагеря КНДР. Фото: Александр СЫРЦОВ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что получила массовые жалобы от родителей и детей после заявления Олега Кожемяко. Губернатор Приморья после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына выразил надежду, что жителям был бы интересен отдых на курортах КНДР, а детям из региона – посещение детских центров страны.

Как сказано в сообщении Мизулиной, перспектива отдыха в пионерских лагерях КНДР напугала родителей и их детей. Как добавила сенатор, бояться нечего: посещать детские центры Северной Кореи ребята будут только по желанию. К тому же, родители беспокоятся, не зная ситуации.

Заявление прокомментировали в представительстве МИД РФ во Владивостоке. до пандемии школьники Приморского края (и не только) регулярно посещали «Сондовон» - лучший детский лагерь КНДР. Кстати, «КП – Хабаровск» подробно описывала быт в центре со слов студента-дальневосточника.

«Это прямой аналог нашего «Океана». Никто, как обычно, на волне хайпа не вспомнил. Вместе с находкинцами в лагере отдыхали делегации из Владивостока, Фокино, Амурской области, а также из Германии, Лаоса, Вьетнама, Китая, Индии», – напомнили в Telegram-канале регионального представительства.

Напомним, Ким Чен Ын провел в России почти неделю. Он побывал во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре во время рабочего визита, посетил Приморскую сцену Мариинского театра и океанариум.

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