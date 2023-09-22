Я хотел покататься: ранее судимый житель Владивостока попал в СИЗО из-за своих желаний

Полиция задержала подозреваемого. Фото: принтскрин видео.

Полиция Владивостока задержала подозреваемого в угоне чужого автомобиля. Им оказался ранее судимый 21-летний парень. Он во всем сознался и заявил, что просто хотел покататься по городу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Заявление написал 27-летний местный житель. Вечером он оставил свою машину на придомовой территории в районе проспекта Красного Знамени с ключами в зажигании. Он отошел на какое-то время, а когда вернулся, автомобиля на месте уже не было.

Инспекторы ДПС нашли пропавшее авто на улице Токаревская Кошка, там они и задержали любителя вечерних поездок на чужих машинах. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигуранта отправили в СИЗО.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как у жителя Владивостока угнали машину на эвакуаторе и сдали ее на металлолом. Авто нашли в этот же день, но уже в разобранном состоянии

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