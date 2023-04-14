Принцесса из Приморья родила трех малышей и показала их миру

Хищница «королевских кровей» стала вновь мамой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тигрица с красивым именем Принцесса вновь стала мамой. Примерно в январе 2023 года она родила трех котят, а совсем недавно полосатое семейство попало в объектив фотоловушки. Об этом рассказали в ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сотрудники природоохранного учреждения предполагают, что тигрятам сейчас около трех месяцев и прогулка с мамой, которую зафиксировали камеры, стала их первым «выходом в свет».

– Несмотря на то, что периоды размножения и появления потомства у амурских тигров не приурочены к определенному времени года, чаще всего рождение детенышей приходится на апрель-июнь. Появление тигрят в разгар суровой приморской зимы могут позволить себе только такие опытные тигрицы, как Принцесса, для которой это уже четвертый выводок, – отметили ученые.

На снимке тигрята резвятся. Они в правом нижнем углу. Фото: ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»

Также специалисты заповедника раскрыли секрет, как же себя ведут в период беременности матери-тигрицы. Так, полосатые кошки ищут труднодоступные места, чтобы именно там устроить логово. Для важной задачи подойдут густые заросли, пещеры или даже расщелины скал. Самое главное, чтобы в этом месте малышей не заметили другие хищники. До трех месяцев тигрята почти не отходят от «дома», а уже к четвертому месяцу отправляются за мамой – та добывает для них еду и отводит к ней. Скорее всего, во время такого перехода семейство и попало в объектив. Снимки позволяют сделать вывод, что игривые котята чувствуют себя отлично.

– Спрашивая о состоянии редких животных, люди, как правило, интересуются их численностью. Однако немаловажным показателем является частота смены особей в популяции, – сказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина. – Чем чаще на смену одним животным приходят другие, тем короче их продолжительность жизни, а значит, в этой популяции не все благополучно. Принцесса – одна из нескольких тигриц нашего заповедника, за которыми мы наблюдаем много лет. Они регулярно приносят потомство и благополучно выращивают тигрят на заповедной территории. Это значит, что, как и прежде, Сихотэ-Алинский заповедник остается надежным домом для полосатых хищников, где они в полной безопасности.

Специалисты говорят, что Принцесса прекрасно справляется со своей миссией. Фото: ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»

К слову, Принцесса (Рrincess) получила имя в декабре 2015 года от чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего.

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