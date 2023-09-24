Приморец пытался смыть наркотики в унитаз, когда к нему нагрянула полиция

Мужчина попытался смыть все наркотики в унитаз. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В селе Знаменка Приморского края задержали 37-летнего местного жителя, заготовившего 800 грамм наркотических веществ природного происхождения. Когда нагрянула полиция, мужчина попытался смыть все вещества в унитаз, но не вышло, его застукали с поличным и завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ранее сотрудниками отдела наркоконтроля из незаконного оборота у 50-летнего жителя поселка Лучегорск изъяли наркотики массой около 2 килограмм. В отношении него также заведено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Напомним, полицейские задержали хабаровского наркомана во Владивостоке. У мужчины при себе был шприц с веществом бурого цвета. Вину в совершении преступления обвиняемый признал и, как говорят полицейские, раскаялся.

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