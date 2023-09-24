В акватории Владивостока люди повстречали кита

Кадры от очевидцев. Фото: принтскрин видео.

Жители и даже гости Владивостока привыкли к встречам с белухам, а вот киты-полосатики хоть и нередко появляются в акватории города, но повстречать их удается далеко не всем. А вот нескольким счастливчикам удалось, кит Минке показал им свою спину и мощный хвост в районе острова Скрыплева, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кит Минке, или малый полосатик, – это одна из самых крупных популяций китов на Тихом океане. Нередко полосатики приходят к берегам Владивостока.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморцы повстречали белуху со шрамом в проливе Старка.

– Белуха ныряла рядом, вставала под доски, прикасалась головой к ним, давала гладить себя, переворачивалась вверх брюшком. Видно было, что ей все это очень интересно. На боку кита мы заметили насечки через равные промежутки. Скорее всего, ее винтом так резануло. Но она не потеряла веру в людей, так нежно с нами «общалась», – поделился своими впечатлениями Александр Михайлов.

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