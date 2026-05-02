День леопарда проведут на Адмирала Фокина во Владивостоке 3 мая

В воскресенье, 3 мая, на площади Адмирала Фокина во Владивостоке состоится фестиваль «День леопарда» (0+). Начало программы – в 12:00. Гостей просят приходить в леопардовых костюмах или добавить к образу пятнистые детали. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организаторы готовят зарядку на свежем воздухе, мастер классы, викторину и познавательные площадки. Запланирована концертная программа, участие смогут принять и дети, и взрослые. На месте будут работать тематические зоны, где расскажут о дальневосточном леопарде и его охране.

На конкурсе костюмов выберут лучших в номинациях «ЛеодЕвица», «ЛеомОлодец», а также впервые – самую яркую «ЛеоСемью». Для победителей приготовили памятные призы и сувениры, связанные с темой леопарда.

Организатором выступает национальный парк «Земля леопарда». Вход на праздник свободный, заранее регистрироваться не нужно. Гостей ждут на площади Адмирала Фокина с полудня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

