Что произошло в Приморье к утру 29 июня

Поиски пропавшего вертолета с людьми продолжаются в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тернейском округе Приморья уже неделю ищут пропавший вертолет Robinson R44 с двумя людьми на борту. 28 июня из-за непогоды авиацию поднять не удалось, поэтому 46 спасателей и парашютистов метр за метром прочесывали лес пешком. Ранее зафиксированные радиопомехи в районе населенного пункта Светлая результатов не принесли.

В популярной приморской бухте Триозерье отдыхающим пришлось спешно выбегать из воды из-за акул. Очевидцы сняли на видео несколько хищников у самого берега – в соцсетях предположили, что это самка с детенышем. Вскоре акулы ушли на глубину. Ранее хищников уже замечали у острова Путятина, мыса Тобизина и в бухте Тихая.

Центр «Амурский тигр» показал забавное видео из национального парка «Бикин» в Приморье. В минутный ролик вошли 712 кадров, которые фотоловушка снимала на протяжении пяти месяцев. В объектив попали спокойно гуляющие тигры, танцующие спиной к дереву медведи и зрелищная драка рогатых изюбрей в период брачного сезона.

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