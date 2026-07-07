Что произошло в Приморье к утру 8 июля

Власти Уссурийска посоветовали организаторам провести мероприятие в более скромном формате Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Скандально известным блогерам из Хакасии не разрешили участвовать в открытом мероприятии в Уссурийске – вечеринку было решено провести в закрытом формате. Власти города выразили опасение, что участие таких людей в общественных мероприятиях может негативно повлиять на мировосприятие молодежи.

В Приморье в лесу нашли тело пропавшего 43-летнего мужчины. 22 июня он в одном нижнем белье покинул дом в состоянии дезориентации. По пути он просил помощи у прохожих, но никто не откликнулся на его призыв и не сообщил о нем в правоохранительные органы.

Выпускники Приморья продемонстрировали впечатляющие результаты на ЕГЭ. Так, регион может похвастаться 79 стобалльниками, четырьмя двухсотбалльниками и одним четырехсотбалльником.

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