Что произошло в Приморье к утру 1 августа

Медведь в Уссурийске тяжело ранил женщину во время кормления Фото: прокуратура Приморского края

В Уссурийске медведь напал на сотрудницу парка «Дора» во время кормления. Женщина получила тяжелую травму руки и сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Полиция, СК и прокуратура начали проверки. Открыто уголовное дело о нарушении требований охраны труда, следователи проверяют соблюдение техники безопасности в парке. Похожий случай произошел здесь же в 2019 году, когда медведь тяжело ранил известную зоозащитницу.

Во Владивостоке утром 31 июля загорелся крупный склад магазина техники DNS на улице Днепровской. Огонь охватил около 1 000 квадратных метров. Предварительный ущерб может составить сотни миллионов рублей. Компания временно приостановила все доставки во Владивостоке и связывается с клиентами для изменения способа получения заказов.

На Камчатке приставы нашли алиментщика с долгом 1,8 миллиона рублей на турбазе у Авачинского вулкана. Больше года мужчина числился в розыске, нигде не работал и скрывался от обязательств. Чтобы добраться до должника, сотрудники использовали внедорожники. Мужчину задержали ранним утром и доставили в Петропавловск-Камчатский. Суд назначил ему 50 часов обязательных работ.

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