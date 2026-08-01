Что произошло в Приморском крае в ночь на 2 августа

Житель Приморья потерял 8,4 миллиона рублей, боясь остаться без квартиры Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнереченске 75-летний пенсионер поверил мошенникам, которые позвонили ему под видом службы ремонта домофонов, и потерял более 8,4 миллиона рублей. Под давлением аферистов он купил новый телефон, съездил во Владивосток, снял со счетов 6,7 миллиона и передал курьеру. Позже он перевел еще 1,75 миллиона.

Во Владивостоке утром 31 июля в автобусе №3 пассажирке стало плохо из-за приступа эпилепсии. Кондуктор заметил это и сразу сообщил водителю. Автобус остановили на остановке «Рынок» в микрорайоне Восточный и вызвали скорую. Пока врачи ехали, экипаж оказал женщине первую помощь и был рядом с ней. Когда медики прибыли, состояние пассажирки было удовлетворительным.

Ночью на железнодорожной станции Свиягино в Спасске-Дальнем загорелись надворные постройки. Пожарные потушили огонь, но при разборе обнаружили тело женщины 1972 года рождения. Спасти ее не удалось. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

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