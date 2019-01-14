СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-14T03:40:59+03:00

Страсти вокруг ядерных отходов и авиабилетов в Приморье, а также ДТП с маршруткой

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 14.01.19 00:00 00:00

Сегодня первый час утреннего эфира на радио «Комсомольская правда» - Приморье» посвятим ситуации с авиабилетами по льготным тарифам и другим ключевым темам конца минувшей недели. В том числе обсудим массовое ДТП во Владивостоке, в котором пострадали водитель и пассажиры маршрутного автобуса. Одна из пассажирок согласилась участвовать в эфире. Также на связь выйдет главный врач краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов: он прокомментирует слухи о том, что виновником ДТП мог быть эпилептик.

В 9:05, сразу после выпуска новостей, в студии «Комсомолки» соберутся сторонники и противники строительства центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. Несмотря на заверения властей в безопасности этого объекта для приморцев, жители края продолжают подписывать петицию и собираются участвовать в митингах.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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