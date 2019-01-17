Опасные перекрёстки Владивостока и казусные уголовные дела

СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-17T04:54:51+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.01.2019 00:00 00:00

Сегодня эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» продлится с 8 до 11 часов. Начнем с обсуждения новостей, среди которых - нападение на скорую помощь и подготовка к крещенским купаниям, порой нетрезвым.

Также запланировано телефонное включение Примгидромета и рубрика «Дави на газ», в которой автоэксперт Евгений Штыгайло расскажет о самых опасных перекрёстках Владивостока.

Второй час программы «Что приморцу хорошоу» посвятим юным изобретателям и вообще талантливым детям, а в 10:05 в эфир выйдет «Народный адвокат» - на этот раз с управляющим партнёром адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым. Тема - «Казусные уголовные дела в Приморье за 2018 год».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.