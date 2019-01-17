2019-01-17T04:54:51+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Опасные перекрёстки Владивостока и казусные уголовные дела

Опасные перекрёстки Владивостока и казусные уголовные делаОпасные перекрёстки Владивостока и казусные уголовные дела

Эфир 17 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.01.2019

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Сегодня эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» продлится с 8 до 11 часов. Начнем с обсуждения новостей, среди которых - нападение на скорую помощь и подготовка к крещенским купаниям, порой нетрезвым.

Также запланировано телефонное включение Примгидромета и рубрика «Дави на газ», в которой автоэксперт Евгений Штыгайло расскажет о самых опасных перекрёстках Владивостока.

Второй час программы «Что приморцу хорошоу» посвятим юным изобретателям и вообще талантливым детям, а в 10:05 в эфир выйдет «Народный адвокат» - на этот раз с управляющим партнёром адвокатского бюро «ОПОРА» Алексеем Ананьевым. Тема - «Казусные уголовные дела в Приморье за 2018 год».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.01.2019.

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