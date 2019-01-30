В Приморье лес рубят - щепки летят
Эфир 30 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
В Приморье лес рубят - щепки летят. Аудиозапись эфира 30.01.19
Сегодня на радио «Комсомольская правда»-Приморье» обсудим новости о задержании спецслужбами 25-летнего железнодорожника, появившейся позиции администрации края по тигру Амуру и другие актуальные темы. А гости из краевого музея имени Арсеньева расскажут про новую выставку о кладах и тайниках.
В 9:05 выясним, где в Приморье чаще всего орудуют лесные браконьеры и кто это - свои или китайцы.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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В Приморье лес рубят - щепки летят. Видеозапись эфира 30.01.19.