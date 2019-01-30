СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-30T03:27:18+03:00

В Приморье лес рубят - щепки летят. Аудиозапись эфира 30.01.19 00:00 00:00

Сегодня на радио «Комсомольская правда»-Приморье» обсудим новости о задержании спецслужбами 25-летнего железнодорожника, появившейся позиции администрации края по тигру Амуру и другие актуальные темы. А гости из краевого музея имени Арсеньева расскажут про новую выставку о кладах и тайниках.

В 9:05 выясним, где в Приморье чаще всего орудуют лесные браконьеры и кто это - свои или китайцы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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