СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-05T04:16:58+03:00

«Граждане СССР» - на радио «Комсомольская правда»-Приморье» 00:00 00:00

Сегодня назовём ещё нескольких претендентов в мэры Владивостока, обсудим благополучную судьбу бездомных собак в Находке и петицию в защиту тигрицы Тайги, сестры знаменитого Амура.

Ещё одна тема - празднование китайского Нового года во Владивостоке.

В 9:05 гостями эфира будут «граждане СССР» - Татьяна Цопкало и Олег Жданов. Они не признают существование Российской Федерации и при этом утверждают, что не являются сектой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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