2019-02-12T04:43:59+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Где дороже жизнь - во Владивостоке или в Хабаровске?

Где дороже жизнь - во Владивостоке или в Хабаровске?Где дороже жизнь - во Владивостоке или в Хабаровске?

Эфир 11 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Где дороже жизнь - во Владивостоке или в Хабаровске?

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Сегодня в 8:05 в программе «Что приморцу ХороШоу» подведём итоги минувшей недели, обсудим новости о «китовой тюрьме», назначении прокурора и выборах мэра Владивостока.

В 9:05 присоединятся гости из Приморскстата - со свежими данными о росте цен, количестве безработных и лидирующих отраслях экономики. Сравним, насколько отличаются цифры во Владивостоке, Хабаровске и других крупных городах Дальнего Востока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Где дороже жизнь - во Владивостоке или в Хабаровске?.

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