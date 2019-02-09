2019-02-09T04:28:03+03:00
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Глава Минприроды: косаток и белух освободят из «китовой тюрьмы» в ближайшее время

С таким заявлением выступил Дмитрий Кобылкин. По его словам этапность выпуска животных определит межведомственная рабочая группа
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Глава Минприроды РФ заявил, что вскоре всех мормлеков из "китовой тюрьмы" выпустят на волю.Глава Минприроды РФ заявил, что вскоре всех мормлеков из "китовой тюрьмы" выпустят на волю.
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что освобождение косаток и белух, которых незаконно выловили на Дальнем Востоке и сейчас содержат в бухте Средняя в Приморье, произойдет в ближайшее время.

- Сегодня есть все основания утверждать, что освобождение морских млекопитающих - заложников ситуации в бухте Средняя Приморского края - произойдет в самое ближайшее время. Межведомственная рабочая группа совместно с экспертами-учеными после осмотра животных даст заключение об этапности выпуска, - рассказал Дмитрий Кобылкин.

По его словам во многом решение этой проблемы нашлось благодаря большому общественному резонансу и вниманию ученых, экологов и неравнодушных жителей Приморья.

Напомним, скандал вокруг приморского «гетто» для морских млекопитающих разразился в прошлом году. Тогда в бухте Средняя, недалеко от Находки, обнаружили множество вольеров с косатками и белухами. Животных готовили к продаже. Содержались они в жутких условиях: бассейны были маленькими и грязными, кругом царила полнейшая антисанитария. После проверки выяснилось, что разрешения на отлов животных выдавались незаконно.

К этой истории моментально оказалось приковано внимание всего мира. Зимой в защиту косаток и белух выступила актриса и модель Памела Андерсон. Она направила в адрес президента России просьбу о помощи этим животным. Чтобы привлечь к проблеме внимание общественности, зоозащитники создали сразу несколько петиций в Сети. Свои обращения, адресованные губернатору Приморья Олегу Кожемяко, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и ещё ряду чиновников, они разместили на сайте change.org и на портале «Российская общественная инициатива».

После того, как история получила широкий общественный резонанс, в отношении хозяев «китовой тюрьмы» Росприроднадзор возбудил административные дела. Они чреваты огромными штрафами для бизнесменов. Последовало также возбуждение и ряда уголовных дел. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, а СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по 245 статье – жесткое обращение с животными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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