29 человек хотят стать мэром Владивостока

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-08T12:46:20+03:00

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Список участников конкурса на должность главы администрации Владивостока вырос ещё на 11 фамилий. Теперь за вакантный пост конкурируют уже 29 человек, но в последний день подачи заявок – в понедельник 11 февраля – желающих явно добавится.

- Среди тех, кто принёс сегодня заявления и анкеты, - депутат Думы Владивостока третьего и четвёртого созывов 47-летний Дмитрий Пенязь. В документах он указал, что с 1995 по 2003 годы служил в органах МВД, потом работал генеральным директором, оценщиком и финансовым директором ООО «Союзморсервис». Сейчас – гендиректор ООО «Веросса», - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе гордумы.

В конце 2017 года редакция сообщала об участии Дмитрия Пенязя в аналогичной конкурсной процедуре. Тогда в итоге градоначальником стал Виталий Веркеенко.

В свежем списке также: директор компании «Восток – Окна +» Денис Слипченко; электромеханик ООО «ВладМодуль» Егор Максимчик; индивидуальный предприниматель Александр Коваленко; директор по корпоративным продажам «Связь-Банка» Юлия Лушина; юрисконсульт 1 категории «Российской таможенной академии» Иван Сироткин; инженер-механик Владивостокского морского торгового порта Сергей Полторанин; директор ООО «АТК» Роман Селех; бывший советник ректора ДВФУ и кладовщик на железной дороге, а сейчас - заместитель директора ООО «Виктория» Светлана Гудина; бывший военный и замначальника цеха авиационного завода «Прогресс» Игорь Дробот и помощник судьи в краевом суде Александр Выставкин.

Из 29 человек, уже подавших документы на конкурс, реально известны лишь единицы. Кроме Дмитрия Пенязя, это и.о. мэра Олег Гуменюк, депутат Законодательного собрания Приморского края Олег Вельгодский и общественник Сергей Мильвит.

Пока что самым любопытным моментом всей предвыборной процедуры во Владивостоке стало попадание в федеральный топ новостей бывшего жителя города Омска Андрея Строкина. О нём написали многие омские СМИ, хотя по факту Строкин не живёт там уже много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU