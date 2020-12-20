«Естественный отбор в самом разгаре». В Приморье очередной горе-рыбак утопил джип на глазах у очевидцев

Джип угодил в полынью Фото: принтскрин видео.

Череда смертей и утопленных машин, ежедневные предупреждения спасателей о запрете выхода на лед и штрафы, предусмотренные законом – местных любителей зимней рыбалки не останавливает ничего. И если часть рыбаков, хотя бы понимает, что выезжать на неокрепший лед – смерти подобно, то другие готовы ехать на танке, добывая навагу. Очередной такой герой попал на видео.

История развернулась недалеко от устья реки Сучан, под Находкой, рядом с горой Брат. По словам очевидцев, буквально несколько дней назад река во многих местах еще не замерзла, ближе к берегу, где мелко, стояла вода. Местами до сих пор есть большие промоины, но судя по всему, это пугает немногих. Автомобилист на глазах у многочисленных свидетелей эпатажно утопил джип. На помощь к горе-водителю рыбаки не спешили. Как уверяют свидетели, за рулем находился мужчина в возрасте. Автомобилист смог покинуть машину, а вот для спасения железного коня без помощи окружающих и тяжелой технике все же не обойтись.

«Бежать за идиотом и провалиться под лед? Нет, спасибо», «А, что, клевая рыбалка – дверь открыл, рыба сама заплыла. Потом машину дернули и готово», «Меняю пакет корюшки на авто от 100 000, навагу на машину от 200 000», «Никто даже не спасает», «Я полынью даже на видео заметил, а этот умудрился прям в нее угодить», «Все должны за ним в воду прыгать? Остальным в отличие от него хочется жить», – делятся мнениями приморцы в социальных сетях.

Специалисты ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали о наиболее опасных участках на водоемах.

– Особенно тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на нее оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы, – отметила пресс-служба ведомства.

Безопасной для выхода на лед считается толщина не менее 10 сантиметров. По данным портала «Примпогода», на данный момент в Амурском заливе припайный лед толщиной 12-17 сантиметров образовался в заливе Угловом, в устье реки Раздольная и в бухтах, примыкающих к полуострову Песчаный. В Уссурийском заливе наиболее бесопасно в вершине залива Муравьиный, в бухте Суходол. Там лед достигает 10-12 сантиметров. В заливе Посьета лед наиболее толстый в бухте Новгородская, в бухте Экспедиции. Его толщина достигает 10-15 сантиметров, местами тоньше. Однако не нужно воспринимать эти данные, как призыв к действию. Напомним, за выход на лед в период его становления, а это вплоть до сегодняшнего дня, грозит штраф от 100 до 500 рублей. Выезд на авто наказывается в размере от 1000 до 3000 рублей. Для должностных лиц, нарушивших закон, предусмотрены штрафы от 20 000 до 50 000 рублей.

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