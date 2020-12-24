Во время новогоднего интервью в эфире радио «КП-Владивосток» с мэром столицы Приморья Олегом Гуменюком журналисты «Комсомолки» задали вопрос о судьбе пресловутых гранитных лавочек, которые «украсили» главную площадь города осенью этого года.Напомним, после того как горожане понесли к скамейкам, напоминающим о «кладбищенской архитектуре», венки из искусственных цветов, история попала в федеральные СМИ и вызвала широкий общественный резонанс по всей стране. Руководство города решило убрать лавки с площади.На вопрос корреспондента о том, как же произошла сама установка сооружений из гранита на площади, Олег Гуменюк сообщил, что это случилось в момент, когда он находился в недельной командировке за пределами города.— И когда я приехал и увидел это, мы приняли решение — мы уволили (ответственных за установку — прим. ред.). <…> Мы доказали, что они (лавочки — прим. ред.) не из чистого гранита. Это я могу уже сказать официально. Мы провели все экспертизы и сейчас на завод направили документы, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор и возместить ущерб городу Владивостоку. <…> Мы за эти скамейки деньги не заплатили, деньги остались в бюджете. Естественно мы сделали выводы и, я думаю, многие сотрудники сделали выводы, - сказал Олег Гуменюк.О нынешнем местонахождении скамеек мэр сообщил, что конструкции пока находятся на хранении администрации города, так как должны приехать представители завода-изготовителя и забрать их.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:\\"Помним, скорбим\\": в центре Владивостока установили лавки-надгробия, жители принесли к ним венкиОценку действиям чиновников, закупивших 10 \\"траурных\\" скамеек за 11 миллионов, даст и прокуратура [подробно]Исчезли гранитные лавки с центральной площади ВладивостокаЖители столицы Приморья выдвигают версии «пропажи» [подробно]Из-за скандала с гранитными лавками появился отдел дизайна городской среды ВладивостокаНовое подразделение администрации города должно начать работу через месяц [подробно]