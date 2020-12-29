В Приморье уголовное дело семьи из секты рериховцев, которых обвинили в двойном убийстве, заново рассмотрит новый состав суда присяжных. Напомним, что первый состав заседателей вынес оправдательный вердикт для Александра, отца 7 детей, и его двух сыновей, которым грозило пожизненное заключение за жестокое убийство семейной пары. Сожженные тела мужчины и женщины нашли в обгоревшей машине в овраге четыре года назад. В этом преступлении единственными подозреваемыми были Александр с его детьми. Однако суд согласился с присяжными и выпустил мужчин на свободу, признав невиновными. Вместе с тем, семья убитых обжаловала это решение.Многодетный отец и его сыновья побыли на свободе полгода, в ноябре 2020 оправдательный приговор присяжных был отменен. На минувшей неделе стало известно о том, что всех троих снова взяли под стражу.- Приморский краевой суд избрал в отношении трех обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, то есть по 24 марта 2021 года. Они взяты под стражу немедленно, - сообщила «Комсомолке» Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со средствами массовой информации. - Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.Между тем, сын одного из убитых считает, что все рериховцы заслуживают самого сурового наказания.- Ни разу за все это время я не увидел в их глазах сожаления и раскаяния. Они вели себя пренебрежительно и неуважительной даже к нам, к тем, кто потерял близких, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Павел, сын убитого Евгения. – Причин для того, чтобы их снова взяли под стражу, масса. В частности, то, что они на свободе выступают на телевидении и говорят абсолютную неправду. Есть опасение, что все это может повлиять на вердикт нового состава присяжных. Наше ходатайство было удовлетворено, и их увели прямо из зала суда. Я считаю, что они виновны и не заслуживают снисхождения. Наказание должно быть самым суровым по этой статье.Отбор присяжных пройдет 11 февраля. Там станут известны имена тех, кто будет выносить новый вердикт для семьи рериховцев. Предугадать заранее, каким будет исход на этот раз, просто невозможно. Между тем, «Комсомолка» продолжит следить за развитием ситуации.Напомним, что речь о трагедии, которая случилась в декабре 2016 года в селе Анисимовке. Александр – отец семерых детей, эколог, относит себя религиозному движению, основанному на учениях Николая Рериха. Конфликт вспыхнул между ним и его соседями – Натальей и Евгением, которые не так давно переехали сюда из города. Как оказалось, причина соседских войн – земля. Но тогда никто из местных даже не мог предположить, чем все закончится.Четыре года назад без вести пропадает та самая пожилая семейная пара. Их обгоревшие тела вскоре найдут в их же машине на окраине села. Единственные подозреваемые в этом деле – Гордеевы, а именно: глава семейства и двое его сыновей. В их отношении возбуждают уголовное дело по статьям: «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».По версии следствия, Гордеевы преградили движение ненавистным соседям в безлюдном месте на дороге. Дальше события разворачивались очень стремительно. Сперва рериховцы били монтировкой и топором по стеклам машины, где сидела пожилая пара. А когда те вышли из салона, забили их до смерти топором. Затем тела погрузили в авто и подожгли. Теперь им снова грозит пожизненное лишение свободы.СПРАВКА «КП»Рериховское движение - религиозное течение, последователи которого исповедуют Агни-Йогу, или Живую Этику, - религиозно-философское учение супругов Николая и Елены Рерихов. В основе учения лежит представление о духовной эволюции, благодаря которой сознание, пройдя многочисленные воплощения, претерпевает положительные изменения, тянется к Свету, очищается и расширяется.В определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» заявляется о несовместимости «Живой Этики» с христианством.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Все были в шоке»: Присяжные в Приморье оправдали семью из секты рериховцев по делу о двойном убийствеМногодетного отца и двух его сыновей, которым грозило пожизненное, освободили прямо в зале суда (подробнее..)«Мы были счастливы полгода, а теперь..»: после отмены приговора семье-рериховцев из Приморья снова грозит пожизненное заключениеЛетом этого года суд присяжных оправдал трех мужчин по делу о двойном убийстве (читать дальше...)«Сила секты безгранична»: в деревне боятся рериховцев, вышедших на свободу по милости присяжных в ПриморьеТрех мужчин, обвиняемых в зверском убийстве соседей, присяжные признали невиновными, но часть жителей Анисимовки, мягко говоря, удивлены (читать дальше..)