«Мы были счастливы полгода, а теперь..»: после отмены приговора семье-рериховцев из Приморья снова грозит пожизненное заключение

На снимке семья Гордеевых без мужской половины.Их воссоединение было недолгим. Фото: предоставлено Юлией Гордеевой.

Пожалуй, в этом деле, действительно, рано ставить точку. Доказательство тому – отмена оправдательного приговора в отношении трех мужчин, которых несколько лет назад обвинили в двойном убийстве. На скамье подсудимых тогда оказались Александр – отец 7 детей, эколог и приверженец учения Николая Рериха, а также двое его сыновей. Они были главными подозреваемыми в смерти пожилой супружеской пары – их соседей. Уголовное дело рассматривали присяжные заседатели, которые летом 2020 года резюмировали – не виновны. По их мнению, доказать причастность приморцев к преступление следствию не удалось. Суд же в свою очередь вынес свой вердикт – не виновны. Всех троих выпустили на свободу сразу же после оглашения оправдательного приговора.

С тех пор прошло уже полгода. Многие уже были уверены, что в этом деле поставлена точка, однако на минувшей неделе на ее месте оказалась запятая. По ходатайству прокуратуры суд отменил оправдательный приговор и отправил все материалы на повторное рассмотрение. Это значит, что будет собран новый состав присяжных заседателей, который и решит дальнейшую судьбу Гордеевых. Пока все оправданные по делу о двойном убийстве находятся на свободе. Отмена приговора больно ударила по оставшимся шести членам семьи. После долгой и томительной разлуки они воссоединились, а теперь им снова грозит раскол.

- Полгода мы были счастливы. Признаться, такое решение для нас не было удивительным, были к такому готовы, хотя в такие моменты всегда рассчитываешь на лучшее, а точнее - на справедливое решение суда, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Юлия, супруга Александра Гордеева. – Тем не менее, это всегда шок. Все это время без мужа и двух сыновей мы чувствовали себя как на войне, потому что вся тяжелая работа легла на женские плечи. А когда их оправдали, мы все выдохнули – девочки смогли немного расслабиться. Муж с сыновьями за это время начали отстраивать дом, занялись огородом. Забирая наших мужчин, они, по сути, наказывают не их, а детей, которые без мужского начала не вырастут полноценными людьми. Сын без папы многого не узнает, что ему пригодилось бы в жизни. Младший сын за лето, проведенное с папой, научился строить дом, помог многим бабушкам перерубить дрова, девочка без папы не поймет, какой должен быть мужчина и, повзрослев, сделает ошибки в выборе, не имея образца.

На данном этапе Гордеевы хотят добиться того, чтобы и глава семьи, и двое сыновей оставались дома до нового приговора. В прошлый раз их содержали в СИЗО по ходатайству стороны потерпевших, так как они опасались за свою безопасность.

Напомним, что речь о трагедии, которая случилась в декабре 2016 года в селе Анисимовке. Александр – отец семерых детей, эколог, относит себя религиозному движению, основанному на учениях Николая Рериха. Конфликт вспыхнул между ним и его соседями – Натальей и Евгением, которые не так давно переехали сюда из города. Как оказалось, причина соседских войн – земля. Но тогда никто из местных даже не мог предположить, чем все закончится.

Четыре года назад без вести пропадает та самая пожилая семейная пара. Их обгоревшие тела вскоре найдут в их же машине на окраине села. Единственные подозреваемые в этом деле – Гордеевы, а именно: глава семейства и двое его сыновей. В их отношении возбуждают уголовное дело по статьям: «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

По версии следствия, Гордеевы преградили движение ненавистным соседям в безлюдном месте на дороге. Дальше события разворачивались очень стремительно. Сперва рериховцы били монтировкой и топором по стеклам машины, где сидела пожилая пара. А когда те вышли из салона, забили их до смерти топором. Затем тела погрузили в авто и подожгли. Теперь им снова грозит пожизненное лишение свободы.

СПРАВКА «КП»

Рериховское движение - религиозное течение, последователи которого исповедуют Агни-Йогу, или Живую Этику, - религиозно-философское учение супругов Николая и Елены Рерихов. В основе учения лежит представление о духовной эволюции, благодаря которой сознание, пройдя многочисленные воплощения, претерпевает положительные изменения, тянется к Свету, очищается и расширяется.

В определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» заявляется о несовместимости «Живой Этики» с христианством.

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