Дальнобойщику, по чьей вине в Приморье обрушился мост и погибли женщина и ее 3-летняя дочь, отменили приговор

Ранее водителя приговорили к 4 годам поселения. Фото: Комсомольская правда

Приморский краевой суд рассмотрел 2 ноября апелляционную жалобу по резонансному уголовному дело. Речь о громком крушении моста в Осиновке, где под огромной фурой погибли 25-летняя женщина и трехлетний ребенок.

- Приговор Михайловского районного суда о четырех годах колонии-поселения был отменен, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры по Приморскому краю. - Уголовное дело вернули на повторное рассмотрение.

Поводом для такого решения стала информация о ремонте моста, точнее об его отсутствии. Оказалось, что заняться им нужно было еще в конце 90-х, но за десятка лет оскандалившуюся переправу так и не привели в нормальное состояние.

Напомним, что трагедия случилась в октябре 2018 года. 28 числа на пятом километре трассы Осиновка - Рудная Пристань дальнобойщик за рулем грузовика с тягачом марки «VOLVO FH460» с прицепом ехал в Осиновку. Фура была загружена свежим картофелем весом свыше 53 тонн. Это в два раза больше веса, допустимого для проезда по мосту. Однако водитель продолжил движение, что и привело к ЧП.

Как итог – многострадальный мост не выдержал и рухнул. Страшные снимки двух обрушенных пролетов тогда молниеносно распространились в сети. Но что страшнее: прицеп фуры откатился назад и врезался в Mazda Demio. Таким образом, иномарка оказалась зажатой между бетонной опорой и прицепом. Спасатели разгружали большегруз, чтобы добраться до легковушки всю ночь. К сожалению, в результате происшествия скончались 25-летняя женщина и ее 3-летняя дочь, которые находились в салоне Mazda. У них не было ни единого шанса выжить. Спасти их могло только чудо, но оно не свершилось.

В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Мужчина был признан виновным, его приговорили к 4 годам колонии-поселения. Теперь же это решение аннулировано.

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