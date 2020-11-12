«А потом рыдаем у врачей»: из-за дамы, принципиально не надевшей маску, водитель автобуса отказался везти пассажиров в Приморье

Из-за одной женщины в итоге пострадали все пассажиры. Фото: принтскрин видео.

Фестиваль нелепых ситуаций, связанных с несоблюдением масочного режима, продолжается. В центре внимания снова приморский город Артем. А точнее - общественный транспорт, в который 12 ноября утром заглянула дама в очках. Автобус под номер 20 был практически полностью забит пассажирами. Как-никак, будний день – все торопятся на работу. Однако женщина в очках решила – самое время высказать свое «фи» требованиям действующего режима.

Речь шла о том, чтобы принципиальная леди надела маску, но та категорически отказывалась выполнять правила пребывания в общественном месте. Водитель пытался объяснить, что правила не он придумал, но за их нарушение штраф придется заплатить именно ему, да и соблюдение всех требований обезопасит каждого из них от совсем нежелательного заражения. Но все это было для одного из пассажиров пылью, а не аргументами.

«Зачем (имеет в виду надевать маску - прим.ред.). А я не митингую. Я села, на работу еду. Вот мой максимум, - в этот момент дама, держа все это время маску в руках, надевает ее даже на подбородок, а на одно ухо.

Как сообщают очевидцы инцидента, прийти к компромиссу не вышло. Женщина шла до конца. Примечательно, что не сыграло и то, что все остальные пассажиры автобуса находились в салоне в масках, соблюдая все предписания. Попутчики также пытались образумить даму – все тщетно. В итоге водитель отказался ехать по маршруту. Так всем пассажирам пришлось дожидаться другого автобуса, чтобы добраться до работы.

Видео с отрывком конфликта уже появилось в сети. Многие пользователи высказали свое мнение на счет произошедшего. Некоторые даже предположили, что это та же самая мадам, которая не так давно устроила скандал в супермаркете, надев дырявую маску. Тогда даже пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

Большинство приморцев встало на защиту водителя – они считают, что он полностью прав в этой ситуации.

«Против лома нет приема».

«Не хочешь надевать маску – сиди дома».

«Видно ей скучно жить».

«Потому такие женщины плачут, что в больницу невозможно попасть».

Были и те, кто уверен, что опасности в этой ситуации нет, ведь все остальные пассажиры надели маски, а значит - минимизировали риск заражения.

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