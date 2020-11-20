Тотальный блэкаут, назад в 90-ые. Владивосток погрузился во тьму, горожане скупают воду, газовые баллоны и ищут, где подзарядить телефоны

Жители Владивостока оказались заложниками удара стихии Фото: pixabay.com

Вторые сутки Владивосток находится во власти стихии, введен режим ЧС. Из-за многочисленных коммунальных аварий остаются обесточенными тысячи домов. Помимо света нет воды и отопления. Словом, город вернулся назад в 90-ые. Люди вынуждены скупать газовые баллоны, цена на которые уже подскочила втрое. Местные власти сейчас экстренно организуют пункты временного пребывания для тех, кто нуждается в помощи. На выручку людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приходят другие горожане, а также местные предприятия.

Согласно оперативным данным отключений на портале vl.ru, без электричества во Владивостоке остались больше 2000 домов. В 2211 отсутствует холодная вода, еще в 1476 домах нет горячей воды. Без отопления сейчас 1338 строений.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Первомайском районе приморской столицы. Без света, воды и отопления люди сидят уже вторые сутки.

– Большинство магазинов на Чуркине закрыты, в них тоже нет света. Продукты купить невозможно. Поехал сегодня на рынок на Спортивной искать газовую печку, но их просто раскупили. Сами баллоны подорожали втрое. По пути на работу подвозил всех, кто вместился. Замерзшие люди стоят на остановках, – поделился известный в Приморье спортсмен Иван Савкин.

Еще одним ходовым товаром во Владивостоке стала вода. Пятилитровые бутылки улетают с прилавков, как горячие пирожки. А на заправках города огромные очереди за бензином, который, кстати на исходе. Обеспокоенные автолюбители запасаются топливом впрок из-за перебоев поставок.

Специалисты городской администрации сейчас в срочном порядке готовят для замерзших и голодных людей пункты временного размещения. Их откроют в разных районах города, большинство расположатся на базе школ, в которых есть вода и отопление. Для жителей города здесь будет организован временный приют.

На помощь к горожанам готовы безвозмездно прийти и местные предприятия. Так, по сообщениям очевидцев, в Пушкинском театре желающие могут зарядить телефоны, в одном из работающих магазинов «Самбери» на Липовой, угощают клиентов горячим чаем. А в ресторане «Охотный двор» готовы накормить горячим обедом всех, кого стихия застала врасплох. Не исключено, что к доброй акции вскоре присоединятся и другие заведения.

Посетителям магазина предлагают отогреться горячим чаем Фото: dps_vl

Аварийные бригады трудятся в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия удара стихии. Однако точные сроки восстановления подачи электричества и других коммунальных благ, пока назвать сложно.

Еще одно ЧП в приморской столице из-за непогоды. Фото: AK_VDK, dps_vl

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