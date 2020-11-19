Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за ледяного дождя: 90 тысяч человек сидят без света

Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за ледяного дождя Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ледяной дождь, который обрушился на приморскую столицу вечером 18 ноября, привел к тому, что во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. На данный момент из-за стихии без света остаются около тысячи домов. В некоторых домах отсутствует отопление. При этом на улице продолжают падать деревья, обрываться провода из-за налипшего льда.

Режим ЧС, как предполагается, позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий стихии. По состоянию на этот час в результате непогоды остаются без электроэнергии более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления и горячей воды. По предварительной информации, на территории города повалено более 4500 деревьев и ветвей. Пострадали десятки авто. Мониторинг районов продолжается, фиксируются сообщения от жителей.

Первоочередная задача освободить проезды, вывоз начнется позже.

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