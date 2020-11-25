«По тротуару пробок не ощущаю»: мажор на «Гелике» прославился в сети наглым поступком

Нарушителя уже разыскивает полиция Фото: pixabay.com

Владивосток еще не вернулся к привычному темпу жизнь после ледяного апокалипсиса. Оно и понятно, удар стихии был действительно мощным и часть дорог приморской столицы по- прежнему скована льдом. Несколько дней подряд в городе наблюдаются многокилометровые пробки. Но как оказалось, для «золотой молодежи» – это не проблема, да и вовсе правила неписаные. Зачем стоять и терять драгоценное время, когда можно миновать транспортный затор по тротуару? Подумал юный водитель элитного авто и поехал разгонять пешеходов на Енисейской.

– Говорят, во Владивостоке пробки. Вообще не ощущаю, – похвастался парень перед своей пассажиркой. Девушка, судя по реакции, происходящее очень позабавило.

В миг 19-летний автомобилист на Mercedes-Benz G-Class прославился в сети. При чем молодой человек сам выложил провокационное видео, то ли рисуясь перед спутницей, то ли желая получить порцию хайпа.

Реакция не заставила себя долго ждать. На дерзкого автомобилиста, плюющего на ПДД и моральные устои, обрушивался шквал негатива. Критики оказалось настолько много, что парень спешно закрыл личную страничку в соцсети.

«Как жаль, что раньше вы не родились, иначе бы воспитали вас по другому. Дай бог, чтобы ваши дети ехали на танке по тротуару за вами», «Таким закон не писан», «Лишать прав за такую езду. Водители, где ваше элементарное воспитание и уважение?», «Да это сынки помещиков, ну что вы. Им можно», «В армию героя», – делятся местные жители.

Многие приморцы сразу вспомнили неприятный инцидент с другим мажором из Владивостока, который специально окатил пешеходов водой из лужи, ради видео в инстаграм. Народный гнев и быстрая реакция полиции тогда заставили хамоватого водителя Lexus LX470 извиниться. Вот и сейчас жители края уверены, что дерзкий парень на «Гелике» вскоре осознает свою ошибку. Ну или сотрудники органов внутренних дел ему в этом помогут.

«Мамка не научила не воспитала, скоро извиняться будет», «Сейчас огребется. Один уже по лужам проехался-нахлобучили. Этого такая же участь ждет», «Завтра с соплями будет извиняться», – констатируют приморцы.

В настоящее время полицейские проверяют информацию о грубом нарушении правил дорожного движения. Инспекторы уже ищут героя видеоролика.

– Очевидцев, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, или граждан, располагающих видеозаписями инцидента, полицейские просят обратиться в дежурную часть полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Владивостоку: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56, – отметили специалисты пресс-службы ведомства.

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