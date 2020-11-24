Хуже уже некуда, весь город стоит. Вечерний коллапс во Владивостоке достиг 10 баллов

Транспортный коллапс во Владивостоке
Фото: Милана СОКОЛ
Владивосток, переживающий последствия мощного удара стихии, помимо льда уже какой день оказывается скован еще и пробками. Вечером во вторник транспортный коллапс на дорогах достиг максимальной отметки в 10 баллов. Заторами скованы практически все районы города, за исключением Русского острова и то, потому, что въезд туда перекрыт.
Пробки в городе достигли максимального уровня отметки
Фото: Яндекс.Пробки
По сообщениям очевидцев, особенно печально обстоят дела в центре. Нижнепортовая, Верхнепортовая, Светланская, Алеутская, Пограничная, Набережная, Океанский проспект и все близлежащие улицы скованы мощными пробками.
Парализовано движение на «Инструментальном заводе», Гоголя, Некрасовской и далее в направлении Второй речки.
Транспорт на Гоголя застыл в ожидании. Фото: dpskontrol125rus
Во всех направлениях простаивает Суханова.
Застрявшим в пробке не позавидуешь. Фото: dpskontrol125rus
Большая пробка на проспекте Красного Знамени, Шилкинской и Третьей Рабочей.
Движение сковано в разных районах города
Фото: Милана СОКОЛ
Как сообщают автолюбители, заторы наблюдаются на Авангарде, Баляева, Луговой, Спортивной, Вилкова, Выселковой. Словом, парализован весь город. Не прибавляет оптимистичности дорожной обстановке и частичное перекрытие объездной трассы.
– В связи с прокладкой кабельной линии на трассе Седанка – Патрокл (от Фадеева до Дальхимпрома и в обратном направлении) сегодня вводятся временные ограничения движения автотранспорта. В среднем движение ограничивается на 30 минут. Далее около 1,5 часов движение транспорта идет в штатном режиме, после чего вновь вводятся временные ограничения. Работы производят специалисты ФСК. По предварительным данным, ограничения движения сегодня будут вводиться еще несколько раз, – отметили специалисты мэрии Владивостока.
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