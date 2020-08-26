В Приморье сотрудник ГУФСИН спас малыша и едва не утонул сам, попав в отбойное течение

Мужчина кинулся спасать ребенка, рискуя собой. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Сотрудник ГУФСИН во время отдыха в одной из бухт микрорайона Южно-Морской в Находке, рискуя собой, спас малыша. Лейтенант внутренней службы Денис Ярочкин вместе с двумя добровольцами ринулся в воду, чтобы вытащить трехлетнего кроху, которого уносило течением. Однако справиться со стихией оказалось не так-то просто, и обессиливший мужчина едва сам не утонул.

Картина, которая открылась Денису на пляже уже хорошо знакома многим отдыхающим – ребенка на надувном матрасе попросту потащило течением вдоль берега. С приморских пляжей в последнее время с печальным постоянством поступают подобные сообщения. При чем происходит все настолько стремительно, что действовать нужно без колебаний. Каждая минута промедлений в подобном случае может стоит человеческой жизни.

Денис и двое отдыхающих преодолели тягун и волны и доплыли до испуганного малыша. Однако на этом история не закончилась, путь назад оказался еще сложнее. Опытный сотрудник уголовно-исполнительной системе, который отдал 15 лет службе, стал помогать добровольцам выбираться из воды. Но при этом сам выбился из сил и попросту не смог плыть дальше. Течением его отнесло примерно на 100 метров от берега. На помощь к обессилевшему человеку пришли отдыхающие на гидроскутерах.

– В момент, когда нужно принять единственное верное решение, не думаешь о страхе и последствиях, был уверен в собственных силах и в том, что смогу спасти человека. Мысль, что могу не вернуться и оставить собственного 3-х летнего ребенка без отца, пришла только, когда совсем обессилел в воде, понял, что должен спастись любой ценой, – поделился Денис Ярочкин.

Заместителя дежурного помощника начальника лечебно-исправительного учреждения №23, которое находится в Уссурийске, планируют поощрить за спасение жизни. Хотя сам Денис свой поступок не считает героическим, отмечая, что по-другому не мог поступить. Участник спасательной операции поблагодарил все, кто оказал посильную помощь.

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