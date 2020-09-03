Из-за тайфуна «Майсак» плавучий док в бухте Улисс оторвало от швартовых бочек

Плавучий док в бухте Улисс едва не унесло в море сильным ветром. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке из-за ураганного ветра, вызванного тайфуном «Майсак» плавучий док в бухте Улисс оторвало от швартовых бочек.

Происшествие запечатлели на камеры сразу несколько очевидцев. Плавучий док едва не унесло в море. На одном из видео отчетливо слышен глухой звук. Судя по всему, док врезался в одну из дизельных подводных лодок ТОФ, которые находятся здесь на стоянке.

В пресс-службе «Восточной верфи» агентству Primamedia пояснили, что док был закреплен по всем стандартам и нормативам, но ветер был такой силы, что все цепи вырвало из бетона.

- Повреждения, судя по всему, незначительные. Но самое главное, что никто не пострадал и ситуацию удалось оперативно решить совместными действиями министерств и ведомств. В 14.30 док сорвало, а через полтора часа он уже никакой угрозы не представлял. В момент происшествия там находилось шесть человек, никто из них не пострадал. Сейчас плавдок надежно закреплен. Как только погода усаканится, мы вернем его на место, — уточнили в компании.

Кстати, в бухте Улисс ранее уже затонул один плавучий док. На противоположной стороне бухты, ближе к Русскому мосту, расположены буйки, предупреждающие мореплавателей об этом опасном месте.

Это далеко не единственное происшествие, вызванное тайфуном «Майсак» во Владивостоке. По городу повалены десятки деревьев, срывает обшивку с крыш. Стихия рушит дорожные знаки и рекламные щиты, срывает бельевые сушки, топит порты. По словам очевидцев, во время обрушения части кровли, серьезно пострадал мужчина. Из-за разгула стихии перекрыто движение по Русскому и Золотому Мостам.

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