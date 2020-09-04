«Пляж поднялся на метр». Что стало с Шаморой после тайфуна

Бесстрашные посетители Шаморы Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ураган не пощадил никого. Знаменитая Шамора, она же бухта Лазурная, тоже пострадала от удара тайфуна «Майсак». Ветер и огромные волны разрушили практически все постройки на берегу – раздевалки, кафешки, навесы от солнца. На берег выбросило кучу ракушек, мусора и даже яхту. И песок. Его теперь столько, что даже рельеф пляжа изменился.

Парковка перед комплексом отдыха «Круиз» на первом пляже сегодня закрыта. Здесь кипит работа – песок, который поре вынесло на парковку, грузят экскаватором в КамАЗ. Да, его здесь столько, что понадобилась тяжелая техника.

Радом картина просто апокалиптическая. Развалилось летнее кафе, установленное на пляже. Снесены раздевалки, специальные навесы от солнца. Детские батуты стихия порвала, скомкала и смешала с грязью. Проезд в сторону базы МЧС затруднен – тут до сих пор вода с какой-то пеной, много песка, застрявшая иномарка. Вообще эти некогда ухоженные дорожки просто не узнать.

И главное отличие – уровень пляжа поднялся, и значительно. Помните бетонный парапет вдоль фонарей и как с него нужно было спускаться на пляж? Теперь не нужно! Пляж и пешеходная дорожка теперь сравнялись. Особенно смешно теперь смотрятся качели – песок почти под самые сидения.

Второй и третий пляж, похоже, пострадали меньше. Сейчас тут генеральная уборка, моют окна, стены, мебель. А вот на южную часть Шаморы пришлась, похоже, вся мощь урагана. Именно здесь на беерг вынесло и повредило большой катер. Асфальтовую дорогу с нему практически смыло. Тяжеленые бетонные блоки раскидало, как дрова.

На Шаморе по-прежнему огромные волны, берег завален водорослями и какими-то металлическими решетками. Похоже, что это краболовные клетки, которые в огромном количестве вынесло на берег. И среди этого всего люди сегодня гуляют, загорают. А некоторые добывают себе пищу – собирают на берегу моллюсков в пакеты и ведра. Как и на берегу бухты Соболь, где сегодня вынесло множество устриц, спизулы и корейскую лодку.

Последствия урагана на Шаморе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Последствия урагана на Шаморе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Последствия урагана на Шаморе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Что осталось от дороги Фото: Сергей БАЛАНОВ

Выброшенная на берег яхта Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дорожки теперь вровень с пляжем Фото: Сергей БАЛАНОВ

Частично рухнул мост Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пляж сильно потрепало Фото: Сергей БАЛАНОВ

Качели стали низкими Фото: Сергей БАЛАНОВ

На втором пляже идет генеральная уборка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Понадобилась тяжелая техника Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кладоискатели уже тут Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пострадавшее кафе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Работники пляжа собирают уцелевшее Фото: Сергей БАЛАНОВ

Граждане собирают морепродукты Фото: Сергей БАЛАНОВ

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