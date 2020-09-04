«Пляж поднялся на метр». Что стало с Шаморой после тайфуна

Бесстрашные посетители Шаморы
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Ураган не пощадил никого. Знаменитая Шамора, она же бухта Лазурная, тоже пострадала от удара тайфуна «Майсак». Ветер и огромные волны разрушили практически все постройки на берегу – раздевалки, кафешки, навесы от солнца. На берег выбросило кучу ракушек, мусора и даже яхту. И песок. Его теперь столько, что даже рельеф пляжа изменился.
Парковка перед комплексом отдыха «Круиз» на первом пляже сегодня закрыта. Здесь кипит работа – песок, который поре вынесло на парковку, грузят экскаватором в КамАЗ. Да, его здесь столько, что понадобилась тяжелая техника.
Радом картина просто апокалиптическая. Развалилось летнее кафе, установленное на пляже. Снесены раздевалки, специальные навесы от солнца. Детские батуты стихия порвала, скомкала и смешала с грязью. Проезд в сторону базы МЧС затруднен – тут до сих пор вода с какой-то пеной, много песка, застрявшая иномарка. Вообще эти некогда ухоженные дорожки просто не узнать.
И главное отличие – уровень пляжа поднялся, и значительно. Помните бетонный парапет вдоль фонарей и как с него нужно было спускаться на пляж? Теперь не нужно! Пляж и пешеходная дорожка теперь сравнялись. Особенно смешно теперь смотрятся качели – песок почти под самые сидения.
Второй и третий пляж, похоже, пострадали меньше. Сейчас тут генеральная уборка, моют окна, стены, мебель. А вот на южную часть Шаморы пришлась, похоже, вся мощь урагана. Именно здесь на беерг вынесло и повредило большой катер. Асфальтовую дорогу с нему практически смыло. Тяжеленые бетонные блоки раскидало, как дрова.
На Шаморе по-прежнему огромные волны, берег завален водорослями и какими-то металлическими решетками. Похоже, что это краболовные клетки, которые в огромном количестве вынесло на берег. И среди этого всего люди сегодня гуляют, загорают. А некоторые добывают себе пищу – собирают на берегу моллюсков в пакеты и ведра. Как и на берегу бухты Соболь, где сегодня вынесло множество устриц, спизулы и корейскую лодку.
Последствия урагана на Шаморе
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Последствия урагана на Шаморе
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Последствия урагана на Шаморе
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Что осталось от дороги
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Выброшенная на берег яхта
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Дорожки теперь вровень с пляжем
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Частично рухнул мост
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Пляж сильно потрепало
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Качели стали низкими
Фото: Сергей БАЛАНОВ
На втором пляже идет генеральная уборка
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Понадобилась тяжелая техника
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Кладоискатели уже тут
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Пострадавшее кафе
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Работники пляжа собирают уцелевшее
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Граждане собирают морепродукты
Фото: Сергей БАЛАНОВ
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