Дух захватывает. Тайфуны «Хайшен» и «Майсак» подарили потрясающие кадры миру

Стихия проявила свою мощь в Приморье Фото: принтскрин видео.

Два тайфуна подряд, обрушившиеся на Приморье, наделали в крае много бед, напомнив, что человек ничтожен перед силой стихии. Однако шторм – это не только разрушения, но и действительно красивое, захватывающее зрелище. Поэтому кадры с приморской акватории, оказавшиеся в сети, находят отклик в сердцах многих.

Показать пугающую мощь с другой стороны решил приморский видеограф Антон Конобиевский, которого многие знают под ником konobievsky. Искать красоту долго не пришлось. 8 сентября, когда тайфун «Хайшен» стал удаляться от Приморья, но ветер еще не стих, мастер видеосъемки отправился на остров Русский. Вид, открывшийся между мысами Вятлина и Тобизина, оказался потрясающим.

Естественно, пользователи сети не остались равнодушными к подобной силе природы.

«Завораживающая страшная красота, мощь стихии», «Не зря говорят, что на огонь и воду можно смотреть вечно», «Это же просто потрясающе. Человек против природы – ничто», «Завораживает, но очень страшно», – оставляют свои комментарии под постом местные жители.

Еще более мощную «вечеринку Посейдона» удалось запечатлеть чуть ранее, во время супертайфуна «Майскак».

– Это самые большие волны, которые я когда-либо видел, – признался автор, побывавший во многих уголках страны.

Дух захватывает даже от кадров, сложно представить, что ощущали энтузиасты во время непосредственной съемки. К счастью, никого не снесло в море. Смонтированный ролик за несколько дней посмотрели больше 120 000 человек и это только на личной страничке Антона. Видео разлетелось по сети, буквально став вирусным.

– Скинул знакомой, которая живет в другой части света, а она говорит уже видела, – делится с видеографом подписчик.

Напомним, «Майсак», во время которого оказался побит 50-летний рекорд по силе ураганного ветра, стал причиной значительных разрушений в крае. Даже спустя 5 дней, энергетики продолжают устранять последствия разгула стихии. «Хайшен», стал менее ветреным, но принес гораздо больше осадков, поэтому многие районы края затопило. В 8 муниципалитетах Приморья введен режим ЧС.

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