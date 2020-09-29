Успели к ужину: автопробег «Чем гордится Приморье» добрался до поселка Кировский

Журналисты, фотографы и блогеры отправляются в автопробег по Приморью на Nissan X-Trail. Фото: Александр Хитров

Пролетел первый день автопробега «Сделано в Приморье», организованного «Комсомольской правдой». За этот день мы преодолели сотни километров и добрались до поселка Кировский, но сначала был старт, первая заправка, первые пробки, первая производственная площадка, чудесное кафе в Горных Ключах и испытание Nissan X-Trail на федеральной трассе.

Старт

Официальный партнер автопробега – дилерский центр Nissan «Авторитет-Авто+», именно отсюда в 9 утра 28 сентября мы стартовали. Предварительно вышли в эфир радио «Комсомольская правда», рассказали про наш проект слушателям. Мы будем выходить в эфир ежедневно, пока длится автопробег. Где-то с производственных площадок, где-то в пути, тут как повезет.

Старт. Фото: Юрий Омелянский

На старте со слушателями пообщался представитель дилерского центра.

- Мы хотим, чтобы вы протестировали этот автомобиль, посмотрели его в деле, показали его приморцам. Вы убедитесь, что новый Nissan от официального дилера - это огромное количество преимуществ. Мы предоставляем гарантию на все агрегаты, а обслуживание в дилерском центре доступно и экономит деньги, - рассказал руководитель отдела продаж официального дилера Nissan «Авторитет-Авто+» Алексей Изотов.

Руководитель отдела продаж официального дилера Nissan «Авторитет-Авто+» Алексей Изотов общается со слушателями радио КП. Фото: Александр Хитров

Он также выделил несколько особенно впечатляющих, на его взгляд, функций в новом Nissan X-Trail, которые помогут нам в автопробеге: камера с круговым обзором 360, огромный багажник с системой открывания без рук и новые фары с системой адаптации к встречным водителям. В пути нам помогали интеллектуальные системы Nissan – контролировали полосы, подавали сигналы, если машина где-то выезжала за разметку без включения поворотника, советовали выпить кофе, если видели, что водитель устает.

Кстати, на приборную панель выводится информация об остатке топлива с точностью до километра, и это пригодилось. Первая наша заправка была запланирована в Уссурийске на АЗС партнера.

Топливный партнер автопробега ООО «УссурНефтеПродукт» — ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае.

Навигатор показал – от дилерского центра до АЗС 73 километра. А компьютер подсказывал, что топлива хватит на 90 километров. Рисковали? Да. Но, как видим, электронике Nissan X-Trail можно доверять - планы менять не стали, за канистрой бежать не пришлось.

Топливный партнер автопробега ООО «УссурНефтеПродукт». Фото: Юлиана Виноградова

Этюд в бордовых тонах

Ох уж эти ремонты дорог. Поездка по Уссурийску запомнится надолго. Давно не приходилось стоять в пробках бордового цвета. Утомительно это, да и нас к тому времени очень ждали в Михайловском районе.

В какой-то момент пришлось отключить навигатор и искать объездные пути самостоятельно. И сработало. Вместо того, чтобы стоять еще два часа на улице Некрасова, свернули на Советскую и объехали пробку.

И вот, наконец, то, ради чего мы и ехали – первая площадка, огромный свинокомплекс в Михайловском районе, куда уже завезли первую партию племенных животных. Нам провели экскурсию, о чем мы написали подробно и отдельно. А пока спасибо компании «Русагро-Приморье», а мы едем дальше.

Свинокомплекс в Михайловском районе. Фото: Александр Хитров

Испытание трассой

Пробки сбили нам график, и вот перед нами новое испытание: к ужину нас ждут в уютном кафе «Хуторок» в поселке Горные Ключи. Очень известное кафе своей домашней едой, а особенно пирожками – они тут просто легенда. Но ждут нас не позже 19:00, а навигатор показывает, что ехать нам три часа, и будем мы сильно позже.

Вызов принят! Что хочется сказать про Nissan X-Trail: 2,5-литровый мотор на 171 лошадиную силу ему очень идет. Резвый, очень быстро набирает скорость, это просто жизненная необходимость на трассе, когда плетешься за грузовиком, и вдруг ненадолго появляется шанс на обгон. С этим кроссовером, несмотря на его габариты и массу, чувствуешь себя уверенно при обгонах.

Прекрасно показали себя шины от компании TOYO TIRES, которые мы установили перед самым автопробегом. Автомобиль отлично чувствует себя в обновке, размер подобран удачно.

Для нашего пробега мы решили протестировать нешипованную шину из семейства Observe и разобраться в уникальной технологии производства резиновой смеси MICROBIT (микробит). Все дело в том, что при изготовлении данной шины в состав резиновой смеси добавляют микрочастицы скорлупы грецкого ореха, что повышает коэффициент сцепления Скорлупа грецкого ореха – натуральный компонент, один из самых твердых в природе. А еще это безвредно для окружающей среды.

Генеральный партнер автопробега — ООО «Авангард», официальный дилер TOYO TIRES на территории Дальнего Востока. Фото: Юлиана Виноградова

Преимущества, которые мы отметили уже в первый день автопробега:

- отличное сцепление с дорогой, это факт, правда, мы пока проверили только на сухой дороге;

- оригинальный дизайн протектора;

- машина легко управляется.

Считается, что на устойчивость автомобиля не влияют погодные условия, проверим это во второй половине нашего пробега, так как ожидается дождь.

С наступлением темноты Nissan X-Trail продемонстрировал, как работают интеллектуальные адаптивные светодиодные фары. Они отличаются от обычных тем, что направляют свет в ту сторону, куда поворачиваются колеса. Благодаря этому поворот полностью просматривается, и водитель может заранее увидеть препятствие или опасность на дороге.

Хорошее завершение дня

Хочется выразить огромную благодарность кафе «Хуторок» в поселке Горные Ключи, где нас накормили ужином и зарядили хорошим настроением. Другие посетители кафе, узнав, что мы журналисты, стали нахваливать сотрудниц этого заведения, не нуждающихся в особой рекламе.

Также благодарим гостиницу «Уют» в поселке Кировский, где мы сейчас находимся и откуда пишем этот текст. Гостиница оправдывает свое название! Но завтра ранний подъем и снова в путь, нас ждет Шмаковка и завод «Скит». Но об этом в следующих сериях.

В Уссурийске заметили баннер нашего генерального партнера MOLYGREEN. Фото: Юлиана Виноградова

Генеральный партнер автопробега - MOLYGREEN. Моторное масло MOLYGREEN с нами уже не первый автопробег в статусе генерального партнера. Мы разыграем среди наших читателей 20 литров японского синтетического моторного масла с новейшей формулой присадок для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Конкурс пройдет в Инстаграме «Комсомольской правды Владивосток».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Маршрут построен». Журналисты отправляются в необычный автопробег по Приморскому краю

С 28 сентября по 2 октября мы расскажем, «Чем гордится Приморье» и как попадают на стол самые вкусные местные продукты (подробнее..)

На старт, внимание, X-марш! Автопробег «Чем гордится Приморье» взял курс на Михайловку

В первый день команда посетит новейший свинокомплекс и столицу приморской земляники (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14