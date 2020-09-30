Чем гордится Шмаковка: путь воды от артезианской скважины до дегустационного стола

Участники автопробега «Чем гордится Приморье» во время экскурсии на заводе «СКИТ»

Второй день автопробега «Чем гордится Приморье», организованного «Комсомольской правдой», начался с воды. Всю ночь лил дождь, но мы сейчас не о нем. Нашу команду, состоящую из журналистов, блогеров, фотографов и видеооператоров, принимали в гостях на знаменитом на весь край заводе «СКИТ», который входит в группу компаний «Славда». Именно здесь добывают и разливают «Медвежку», «Монастырскую» и другие воды и напитки, без которых трудно представить не только Шмаковку, но и вообще Приморский край.

Первое, что бросилось в глаза на территории завода – ухоженные цветущие клумбы и чистые аллеи. «Мы здесь живем, работаем, это наша территория, за которой приятно ухаживать», - говорит встречающий нас человек в фирменной заводской куртке. А затем представляется: Сергей Витальевич Русаков, генеральный директор ООО «СКИТ». Вот так просто, не в своем кабинете, а на улице, вместе с другими сотрудниками. А уже через несколько минут мы едем с ним вместе туда, где более 25 лет назад начиналась история завода.

МЕДВЕДИ, ТИГРЫ И КОРЕНЬ ЖИЗНИ

- Это наша самая первая скважина, - рассказывает Сергей Витальевич, пока перед нами открываются автоматические ворота. - Вообще их здесь четыре. Сейчас все сами увидите.

Мы где-то в лесу, в 10 километрах от завода. Здесь «добывают» и отсюда на предприятие увозят в цистернах настоящую минеральную воду. Вообще все скважины находятся вдалеке от населенных пунктов, чтобы максимально исключить какое-либо влияние человека на воду.

Скважина расположена далеко от населенных пунктов, примерно за 10 километров.

Скважины считаются стратегическим объектом, поэтому вокруг территории двойная ограда, кругом камеры, а оператор насосных установок не имеет права выйти за территорию, если возле ворот появятся посторонние. Открывает только служебным автомобилям завода. Зато на территории невероятно уютно. Возле небольшого домика, в котором и скрывается скважина, плетется уже спелый виноград, ждет морозов. На свободном участке сотрудники разбили огород и выращивают малину и «корень жизни» – женьшень.

Огород жизни. Здесь выращивают женьшень и малину. Фото: Александр Хитров.

Но главное скрыто внутри домика.

«Вот она, скважина, - показывает Сергей Витальевич на толстую металлическую трубу, уходящую в землю. От нее идет несколько труб, на одной из них краник. - Это пробоотборник. Сюда регулярно приезжает инженер-микробиолог, берет анализы, проверяет скважину на чистоту. На тот случай, если случаются проблемы… Но здесь никаких проблем не случается! Мы очень строго следим за работой скважин, это наше основное сырье».

Оператор насосной станции наклоняется к пробоотборнику и наполняет несколько стаканов, которые протягивает нам на пробу. Вкус невероятный.

- Это и есть та самая минеральная вода, которую вы потом видите на полках магазинов. Воду отсюда увозят на предприятие, сливают в емкости, там она проходит стадию водоподготовки и разливается в бутылках. Никаких консервантов не добавляется. Вообще ничего не добавляется. В питьевую воду запрещено что-то добавлять, иначе это будет же не вода, а напиток.

Кстати, все эти знаменитые напитки из серии «Монастырская», «Таежная Русь», молодежный «Гринк» делаются из этой же минеральной воды с добавлением концентратов, произведенных компанией из Германии. Да, даже традиционные «Буратино» и «Дюшес» сегодня производятся из немецкого сырья. Но вода здесь - главное.

Дегустационный стол - это все продукция завода «СКИТ». Фото: Александр Хитров.

Основная скважина уходит на глубину 110 метров. Там внизу - линза, своеобразное «озеро», куда по трещинам и разломам с сопок стекает вода, а на поверхность из глубины ее извлекают специальным насосом. Дебет скважины, то есть ее производительность, - 12 кубов в час.

Некоторые скважины уходят и на большую глубину. Сергей Витальевич объясняет, что артезианской водой считают все, что глубже 30 метров. Если источник ближе к поверхности, то на него могут влиять нежелательные поверхностные воды. А если «родник» еще и в черте города, в промышленном районе – это вообще повод задуматься.

- Брал на анализ воду из родника на улице Фадеева во Владивостоке, там, где вечно очередь. Просто интересно было, насколько эта вода хороша. Там вверху железная дорога, с Нейбута все стекает. Налил в бутылочку, привез сюда в лабораторию. Мягко говоря, некипяченой ее пить точно нельзя, - смеется гендиректор.

На объекте нам помогает Валерий Михайлович Радченко, машинист насосных установок ООО «СКИТ». Работает сутки через трое, смотрит за скважиной. Обед берет с собой, есть бытовка. Говорит, что дежурить одному не страшно. И тут же рассказывает, как приходил медведь, видимо, учуял собаку. Пришлось поднять шум, стучать по забору, чтобы прогнать. А еще заходила в гости тигрица. Как удалось понять по следам, лежала, караулила, потом походила перед воротами, но приехала цистерна – спугнула хищницу.

Машинист насосных установок Валерий Радченко (слева) и генеральный директор ООО «СКИТ» Сергей Русаков (справа). Фото: Александр Хитров.

Сам Валерий Михайлович из поселка Горные Ключи, как и многие сотрудники завода – а это более 200 человек.

- В свое время где-то в девяностых остался без работы. Пришел - взяли сначала в охрану, потом водителем автобуса работал. А потом взяли сюда, с 2001 года работаю, - рассказывает Валерий Михайлович. - Мы очень благодарны, благодаря заводу у многих появилась работа. И в Горных Ключах никто так не оплачивает, как на заводе. Тут либо в санаторий идти работать за 10-12 тысяч. Либо сюда, но здесь у нас очень достойная зарплата.

Про воду из скважины Валерий Михайлович рассказывает с восторгом:

- Ездили на рыбалку и оставили машину, а в ней воду. Она год простояла! Правда, была под брезентом, солнечные лучи не попадали. Через год открыли бутылку, попробовали – хоть бы что ей!

А на Крещение набранная вода вообще по пять-шесть лет стоит.

БРАТКИ С ЦЕМЕНТОМ

Завод «СКИТ» действительно создавался в непростое время. Именно поэтому с таким трепетом местные жители, особенно сотрудники предприятия, относятся к Юрию Михайловичу Серебрякову, к сожалению, ушедшему от нас в прошлом году.

С 2020 года завод «СКИТ» носит имя своего основателя - Юрия Михайловича Серебрякова. Фото: Александр Хитров.

Он создавал это предприятие, многим рискуя, в те времена, начало девяностых, когда все кругом разваливалось. Но он сумел создать и - самое главное - сумел сохранить предприятие и коллектив, который с ним работал.

- Тогда платили немного и нечасто, Юрий Михайлович и его команда просто на энтузиазме вытащили этот завод, подняли с колен. Теперь мы гордо держим голову и рады, что мы работаем в Группе компаний «Славда», - продолжает экскурсию Сергей Витальевич.

Тем временем мы приближаемся к потухшему вулкану, у подножья которого посреди поля, засеянного соей, расположена еще одна важная скважина. Этот самый вулкан носит название сопка Медвежья, а вода, добываемая в скважине, как вы уже могли догадаться, известна в Приморье под названием «Медвежка».

А здесь добывают лечебно-столовую воду «Медвежку». Фото: Александр Хитров.

Это уже не минеральная вода, а лечебно-столовая. Или ее здесь называют нарзан.

Скважина уходит на глубину 200 метров. Из нее на поверхность поднимается вода, уже газированная самой природой. Фактически, это уже готовая «Медвежка», ее только немного догазируют, добавят лимонную кислоту, чтобы железо не выпадало в осадок, и разливают по бутылкам.

- «Медвежка» самая сложная в производстве вода. Она не терпит никакого взаимодействия с кислородом, с воздухом. Когда мы разливаем «Медвежку», у нас о простое речи быть не может. Если простой более 20-30 минут, воду придется сливать.

А еще вы наверняка пили воду «Шмаковка №1». Она тоже добывается здесь, только из нее удаляют железо путем окисления. Металл выпадает в осадок, и получается другая вода. У нее совсем другой запах и вкус.

Чтобы мы могли попробовать воду из скважины, ее запустили заранее. Обязательно нужно слить часть воды. Вкус знаком, наверное, каждому. Вспомнилось детство, когда родители, проезжая Шмаковку, набирали канистры из источника прямо возле трассы. Потом вода быстро желтела и появлялся осадок. Сегодня этот источник возле трассы в аренде, воду путникам продают.

Проба воды прямо из скважины. Фото: Александр Хитров.

К скважине, на которую нас привезли, тоже иногда приезжают туристы и просят продать нарзан. Как вы понимаете, тщетно. А вот в прошлом веке «гости» были другие.

В конце 90-х конкуренты совершили на эту скважину налет. Оператору сломали руку, в скважину насыпали цемент. Хотели ее загубить, но удалось спасти. Все извлекли, долго прокачивали, вычищали, занял процесс немало времени.

Сегодня добыче воды ничего не угрожает. Кстати, слово добыча здесь употреблено весьма к месту, ведь по законодательству такая вода считается «полезным ископаемым». А значит, контроль строжайший, а отчитываться приходится напрямую в Москву.

Цех розлива - за этой дверью сосредоточено основное производство. Фото: Александр Хитров.

ГОЛЕНЬКИЕ БУТЫЛОНЬКИ

И вот, наконец, мы возвращаемся на сам завод. Обычно туристические группы водят по специальной галерее, откуда видно весь процесс, но для нас сделали исключение и разрешили побывать в самом цеху, где в этот момент как раз сходили по конвейеру 1,5-литровые бутылки воды «Монастырская детская». Как позже оказалось, с нынешней партией могли закончить еще утром, но специально для нас решили немного продлить.

Вообще гостеприимству руководства завода можно только позавидовать. Нас накормили в заводской столовой, в которой несколько лет назад сделали ремонт, и теперь здесь не только обедают, но и проводят корпоративы, предоставляют помещение сотрудникам для проведения праздников. Генеральный директор отдал свой кабинет в наше расположение, чтобы мы могли переодеться в специальные халаты, а потом сам же провел экскурсию.

Производственные линии завода «СКИТ». Фото: Александр Хитров.

Завод работает круглосуточно, семь дней в неделю - в четыре смены по «железнодорожной схеме», когда дневные и ночные смены чередуются с отдыхом.

На производство интереснее смотреть, чем читать о нем. Причем большинство процессов такие, что можно зависнуть. Все начинается с выдува бутылок. "Это самый сложный агрегат на всей линии", - говорит наш экскурсовод. Из маленьких преформ, похожих на колбочку, получается готовая тара, которая обеззараживается ультрафиолетом, споласкивается (все автоматически) и заполняется водой.

Пластиковые заготовки, похожие на пробирки - из них выдувают бутылки. Фото: Александр Хитров.

Помните звук «пшик», когда открываешь такую бутылку в первый раз? Не все знают, что это жидкий азот. Это инертный газ, его добавляют специально, чтобы вытеснить воздух и заполнить пространство между водой и пробкой. Нет воздуха - нет развития бактерий. И такая бутылка плотнее, не сминается при транспортировке.

Пустые пластиковые бутылки уже через несколько минут будут доверху заполнены минеральной водой. Фото: Александр Хитров.

Дальше процесс хорошо описал участник нашего автопробега фотограф Александр Хитров.

«И вот, наполненные, с крышечкой розового цвета, бутылки ровной шеренгой направляются в гардеробную. Здесь голенькую бутылоньку одевают в этикетку. Мордашку этого ребенка видели все, а вот чтобы эта мордашка была намотана на рулон – не все. А мы видели. Дальше «детки» весело катаются на конвейере, у фасовочного аппарата собираются группами и выходят оттуда уже по шесть человеко-бутылок».

Команда автопробега направляется на экскурсию по заводу «СКИТ». Фото: Александр Хитров.

Тут экскурсию продолжает Сергей Витальевич, поскольку тема контроля качества - самая серьезная. Лаборатория находится тут же, но попасть в нее могут только специальные сотрудники. Даже директору не разрешено. Пробы берут чуть ли не каждый час, без предупреждения, просто любую попавшуюся бутылку с конвейера. Все результаты заносят в лабораторный журнал.

Завод работает круглосуточно без перерыва и выходных, меняются только смены. Фото: Александр Хитров.

Тут же находится так называемый склад арбитражных проб: по две бутылки из каждой партии стоят здесь весь свой срок годности. Там работает кондиционер и созданы все условия хранения, которые прописаны на этикете.

- Люди почему-то привыкли, что молоко нужно хранить в холодильнике, например. А то, что воду нужно хранить при особых условиях, никто не думает, - отмечает экскурсовод.

Экскурсию по заводу для нас провел лично генеральный директор ООО «СКИТ» Сергей Витальевич Русаков. Фото: Александр Хитров.

Назначение склада понятное: на каждой выпущенной заводом бутылке есть не только дата производства, но и подробная информация, кем и в какой партии она сделана. Если вдруг придет претензия, с ней будут разбираться самым тщательным образом, смотреть записи в лабораторном журнале и анализировать образцы из склада арбитражных проб.

За некоторыми производственными процессами на заводе «СКИТ» можно наблюдать часами без отрыва. Фото: Александр Хитров.

В конце линии смотрим завороженно, как робот заматывает пленкой огромный паллет с готовой продукцией, но от этого зрелища нас отрывает приглашение на дегустацию напитков. В специальном зале собраны все вкусы всех напитков, выпускаемых ООО «СКИТ», а из окна виден склад, заполненный почти под завязку. Завод наращивает запасы, потому что скоро все сотрудники уходят в долгожданный октябрьский отпуск, здесь останутся только техники и ряд других специалистов.

Вообще самая жаркая пора для заводчан – апрель. Тогда начинается усиленная подготовка к летнему огромному спросу на воду и напитки. В августе, кстати, сотрудникам уже давали небольшой отпуск, чтобы все могли съездить на море, отдохнуть.

Заканчивая экскурсию, Сергей Витальевич Русаков признается:

- Я родился и вырос во Владивостоке, окончил институт, а мой друг был здесь директором – позвал меня поработать. Так я тут и остался на 15 лет, в Горных Ключах. Горжусь ли я своим предприятием? Безусловно. Это такое предприятие, которым могут гордиться и люди, работающие здесь, и все приморцы.

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