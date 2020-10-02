«Никакой эстетики»: известный российский искусствовед Александр Васильев оценил владивостокские «лавочки с кладбища»

Историк моды приехал во Владивосток на открытие персональной выставки Фото: Милана СОКОЛ

Российский искусствовед, историк моды и декоратор интерьеров Александр Васильев приехал во Владивосток для открытия своей выставки, которая расположилась в музее имени Арсеньева. Маэстро моды пообщался с журналистами о прекрасном – об искусстве, красоте, грации, истории, а также прокомментировал новое убранство города. Гранитные лавки, установленные на главной площади Владивостока, уже прославили столицу Дальнего Востока на всю страну, когда озадаченные горожане принесли к ним венки с траурными лентами. По мнению горожан, в целом композиция получилась логичная, особенно, если поставить ее на кладбище.

Горожане похоронили вкус и эстетику на центральной площади Владивостока. Фото: VL.ru

– На мой взгляд, городские проекты по улучшению должны обязательно публиковаться до того, как этот заказ будет принят. И должно быть комиссионное согласование, какая-то идеологически-эстетическая комиссия, которая скажет, а вообще нам подходят такие лавочки и такие «красивые» вазоны с кладбища или нет. Но так как подрядчик занимается ритуальными услугами, я его понимаю, он других не может сделать. Скорее всего это вопрос блата, у кого-то есть знакомые, которые занимаются надгробными памятниками. А у кого-то были деньги, 10 лишних миллионов, которые нужно было вложить в строительство какого-то частного дома, – отметил Александр Васильев.

По словам искусствоведа, это вполне типичная ситуация, но плохо только это, а то, что подобный проект вообще никак не обсуждался публично.

– Это не имеет никакого отношения к эстетике, вообще. Я уверен, что у вас в городе есть архивные фотографии старинных скамеек, которые изначально стояли во Владивостоке. И я бы пошел совсем другим путем. Нашел бы снимки, возобновил проект, согласовал, дал информацию прессе и подготовил общественное мнение. Рассказал бы, почему именно такие скамейки выбраны, в каком году они построены. Восстановил бы их, а не строил те, которые уродливы изначально и не станут краше через 25 лет, – поделился соображениями искусствовед.

Кстати, у прокуратуры тоже возникли вопросы к новому убранству города. Ведомство сейчас занимается проверкой контрактов, по которым закупались малые архитектурные формы.

Мнение искусствоведа разделяет и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Свою позицию глава региона озвучил чуть раньше, отметив, что такие решения нужно принимать с учетом позиции общественности, архитекторов и краевых властей. Жалобы местных жителей и негативная реакция из-за таких ноухау возникают не в первый раз. Весьма неоднозначно горожане восприняли и появление громоздких вазонов, и деревянные цветники на колесах в центре Владивостока.

Вазоны с туями пришлись по нраву не всем Фото: Сергей БАЛАНОВ

Отметим, 10 гранитных лавочек, 10 вазонов и 5 урн обошлись городскому бюджету в 10,8 миллионов рублей.

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