«Читают письма родных у кроватей больных в реанимации »: врачи рассказали, как поддерживают изолированных зараженных в Приморье

Вторая волна коронавируса агрессивна, а пациенты переносят ее в более тяжелой форме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторая волна коронавируса стала для Приморья настоящей катастрофой. Болезнь стала более агрессивной. С ее приходом ковид стал протекать в более тяжелой форме. Да и такого всплеска не было даже на пике эпидемии во время первой волны. Только за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 179 человек. Примечательно, но теперь все больше пенсионеров становятся пациентами госпиталей. Это заметно усугубляет и без того сложное эпидемиологическое положение, ведь категория 50+, это те, кто находится в зоне риска, и коронавирус может вызвать обострение их хронических заболеваний.

Минздрав бьет тревогу и просит людей относиться к ситуации как можно серьезнее, ведь сейчас от каждого зависит то, как мы переживем вторую волну. Многие врачи госпиталей месяцами не видели родной дом, свои семьи и близких. Они выходят из красной зоны лишь на мгновение, а затем снова надевают на себя экипировку и возвращаются к своим пациентам. Поэтому для них безалаберное отношение жителей Приморья к своему здоровью, которые не верят в смертоносную силу коронавируса и продолжают игнорировать все требования, вестник скорого всплеска пациентов.

Сами же врачи на время лечения становятся для зараженных коронавирусом друзьями, собеседниками, психологами, просто людьми, с которыми можно поговорить.

- Представьте себе 400 человек, которых нужно одновременно лечить, успокаивать, поддерживать, и передавать им письма родственников. Врачи читают их им прямо у постели в реанимации, чтобы хоть как-то поддержать пациентов, - рассказывает Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». - Это, действительно, очень серьезно и очень страшно. Когда спрашиваешь у пациентов, почему вы сюда попали, отвечают, что не носили маски.

Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». Фото: Правительство Приморского края

Врачи сравнивают текущую эпидемиологическую ситуацию с военным положением. И в этой войне медики просят горожан быть на их стороне. Минздрав же направляет силы, чтобы избежать профессионального выгорания у тех, кто уже полгода воюет с инфекцией.

- У нас есть центр психологической поддержки для медицинских работников. Самое большое, что могут сделать пациенты и просто люди – это оставить положительные отзывы об их работе, - говорит Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. - Очень много тех, кто благодарит медиков за проделанную работу. Материальный стимул (речь о надбавках к заработной плате за работу в красной зоне - прим.ред.), конечно, хорошо, но ничто не сравнится с моральным удовлетворением.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. Фото: Правительство Приморского края

Многие их тех, кто приехал из других регионов заработать денег в красной зоне, признаются, увидев пациентов, зараженных коронавирусом, они больше никогда не будут прежними.

- С начала работы у нас увеличилось количество коек до 185. Мы работаем с пациентами с легкой формой заболевания, - отметила Надежда Горелик, главный врач Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. - И уже сейчас у нас заполняемость больше 90%. Нагрузка на врачей серьезная, поэтому им оказывают психологическую поддержку. Все, действительно, как на войне: наши санитары – это не медицинские работники. Это были просто люди – молодые парни до 30 лет. Сперва они пришли просто заработать деньги, но сейчас все они говорят, что у них изменилось мировоззрение. Многие приехали даже из Иркутска, с Камчатки.

Надежда Горелик, главный врач Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Фото: ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»

Давайте будем на стороне врачей в этой войне и поможем им скорее снять «скафандры» и вернуться домой.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит носить маски и соблюдать социальную дистанцию – обязательно для всех без исключения.

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