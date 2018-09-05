2018-09-05T10:56:11+03:00
Общество

Под защитой Святой Ольги: сотни иностранных судов прячутся от тайфуна «Джеби» в бухтах Приморья

Российское побережье спасает от верной гибели рыбаков из Северной и Южной Кореи [видео]
Софья КУЧИНА
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Иностранные суда пережидают тайфунИностранные суда пережидают тайфунФото: Татьяна МИТРЮХИНА
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От тайфуна "Джеби" в бухтах на востоке Приморья сегодня, 5 сентября, укрылись порядка 300 шхун и судов из Северной и Южной Кореи. Жители посёлка Ольга ранее не видели такого зрелища, хотя именно здесь подчас находили в девятнадцатом веке укрытие русские первопроходцы. Сейчас акватория залива Святой Ольги напоминает иллюстрацию из сказки про царя Салтана.

Шхуны в Ольге.

— В преддверии тайфуна "Джеби" в бухтах на севере и востока края наблюдается скопление судов КНДР и Республики Корея. На сегодняшний день общее количество иностранных судов и шхун, укрывшихся в бухтах Приморья от надвигающейся стихии, составляет порядка трех сотен, - сообщили в региональном пограничном управления ФСБ России.

"Комсомолка" напоминает, что еще недавно тайфун "Соулик" загнал корейских моряков и рыбаков в бухты Приморского края. Но число укрывшихся от бури утлых лодчонок ни в коей мере нельзя сравнить с сегодняшней ситуацией. Кроме того, в прошлый раз дело пришлось иметь со случайными незадачливыми "гостями", которым в основном требовалась медицинская помощь.

Сейчас же мореплаватели воспользовались правом вынужденного захода в территориальное море, которое применяется иностранными военными кораблями, а также другими судами без какой бы то ни было дискриминации в соответствии с нормами международного права. Высота волн от мыса Поворотного до мыса Золотого достигает пяти метров, и любое маломерное судоходство в этом районе смертельно опасно. Поэтому многие бухты сегодня стали спасением для экипажей.

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