Выборные потопы: пока политики борются за кресло губернатора, север Приморья тонет

СЕГОДНЯ 05:45 2018-09-10T05:49:36+03:00

На севере Приморья до сих пор сохраняются подтопления. Фото: пресс-служба учреждения ГОЧС по Приморскому краю

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Выборные и предфорумные страсти в Приморье в этом году совпали с очередным обострением паводковой ситуации. Пока избиркомы подсчитывали результаты голосования и отчитывались о явке (очень неутешительной), север края боролся с наводнением. Речь идет о Тернейском и Красноармейском районах, где еще 8 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации.

Критическая обстановка на севере края сохранялась, в том числе, в единый день голосования. Как сообщают местные жители, «большая вода» пришла в села Новокрещенка и Вострецово. Разлившаяся Большая Уссурка основательно подтопила эти населенные пункты. У многих селян смыло огороды и залило придомовые территории. По Вострецово вообще можно передвигаться только на лодке - оно большей частью ушло под воду.

dpskontrol_125rus Вострецово. Красноармейсий район

А возле села Дальний Кут буйство стихии привело к обрушению пешеходного моста через Большую Уссурку. Не очень надежную деревянную конструкцию попросту разломало бурным потоком.

От моста мало что осталось. Фото: dpscontrol_125rus

Серьезный подъем воды зафиксирован возле сёл Новопокровки и Рощино. Мощных затоплений там не произошло – но транспортное сообщение нарушено. Как сообщили в краевом учреждении по чрезвычайным ситуациям, там организовали водные переправы. По ним снабжают, в том числе, Вострецовское, Измайлихинское и Глубинненское сельские поселения, а также поселок Восток.

– В этих населенных пунктах проживает более 7000 человек. Подразделения 12 отряда противопожарной службы Красноармейского района доставляют им продукты питания и лекарства. Кроме того, они перевезли через реку более 350 человек, – сообщили в учреждении.

На Большой Уссурке организовали лодочные переправы. Фото: пресс-служба учреждения ГОЧС

Однако повсюду спасатели, вероятно, просто не успевают. Или их слишком мало, или масштаб бедствия оказался слишком серьезным – но многие приморцы в этот раз жалуются на бездействие МЧС. Люди уверены: из-за выборов и о них просто забыли.

Наверное, лучшей иллюстрацией происходящему может служить этот мостик возле села Малая Кема в Тернейском районе. Его на днях своими руками сделали местные жители. Переправа обрушилась еще в конце августа; перейти водную преграду вброд стало невозможно. Так как никаких спасателей на лодках в районе не наблюдалось, селянам пришлось помогать себе самостоятельно. Из стройматериалов и обломков старого моста люди соорудили нехитрую конструкцию. Работников МЧС, как сообщают местные жители, в селе не видно до сих пор.

Спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. Фото: dps.control

Между тем, в Приморье сегодня стартовал четвертый Восточный экономический форум. В очередной раз одно из главных событий Приморья проходит на фоне бушующей в крае непогоды. Во время первого форума, в 2015 году, край расхлебывал последствия тайфуна «Гони». Во время второго ВЭФ в Приморье бушевал тайфун «Лайонрок». Прямо в дни форума в Чугуевском районе утонул руководитель краевого управления МЧС Олег Федюра. Более-менее спокойно было во время прошлогоднего форума. В этом году во время ВЭФ край снова борется с последствиями непогоды. Впрочем, пик наводнений в регионе уже прошел, так что в целом обстановка в крае спокойная.